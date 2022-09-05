Барак Обама получил премию "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик"

44-й президент США Барак Обама получил телевизионную премию "Эмми" в номинации "Выдающийся рассказчик", следует из сообщения (.pdf) организаторов премии.

Обаму наградили за роль рассказчика в эпизоде "Мир чудес" в документальном сериале Netflix "Лучшие национальные парки мира", который вышел на Netflix. Пятисерийное шоу, в котором представлены национальные парки со всего мира, создано продюсерской компанией Барака и Мишель Обамы Higher Ground.

На номинацию "Выдающийся рассказчик" в том числе претендовали телеведущий Дэвид Аттенборо, актриса Люпита Нионго, сценарист Карим Абдул-Джаббар и комик Уолтер Камау Белл.

Награду в номинации "Выдающееся качество озвучивания персонажа" посмертно получил актер Чедвик Боузман, исполнитель роли Черной Пантеры в киновселенной Marvel. Его наградили за работу над мультсериалом "Что, если…?", который выходит на Disney+. Боузман умер в августе 2020 года в возрасте 43 лет, у него был рак толстой кишки.

Барак Обама стал вторым президентом США, получившим "Эмми". В 1956 году специальную "Эмми" получил 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, отмечает The Guardian. Ранее Обама получил "Грэмми" за аудиокниги к своим мемуарам "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды".

Источник: Медуза