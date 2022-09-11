С 12 по 17 сентября в Бишкеке пройдет Международный молодежный аналитический конгресс "Молодежь в Большой Евразии: потенциал, риски, безопасность, сотрудничество". Об этом сообщила пресс-служба КРСУ.

Цель мероприятия - развитие международного сотрудничества и укрепление связей между молодыми аналитиками стран Большой Евразии.

Организаторами конгресса выступают: Кыргызско-Российский Славянский университет имени Ельцина, Международный аналитический клуб "Иссык-Куль – Большая Евразия", Евразийский информационно-аналитический консорциум и другие академические и образовательные организации стран Евразии.

Проводится конгресс при поддержке Россотрудничества и государственных структур Кыргызстана.

В ходе конгресса запланировано награждение победителей Международного конкурса "Молодой аналитик Евразии", презентация начала эксплуатации Евразийской молодежной аналитической сетевой платформы "Аналитика".

Важнейшей инициативой конгресса станет принятие меморандума славянских университетов стран ЕАЭС "О развитии международного молодежного аналитического сотрудничества", который открывает перед славянскими и национальными университетами важную перспективу сыграть ключевую роль в международном молодежном аналитическом сотрудничестве евроазиатских стран; выявить и наметить пути устранения рисков, с которыми молодежь сталкивается в условиях международной напряженности; существенно повысить аналитический потенциал научной молодежи в освоении современными аналитическими технологиями.

На полях конгресса состоится выездное заседание Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума в форме аналитической сессии экспертов-аналитиков ведущих аналитических центров Кыргызстана на тему "Прогностика и аналитика в современных условиях", которое определит перспективные задачи в развитии интеллектуальных технологий и профессиональной подготовке специалистов этой сферы деятельности.

Откроется конгресс в конференц-зале главного корпуса КРСУ.