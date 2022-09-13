В Нарынской области задержана машина, перевозившая краснокнижного сапсана

12 сентября в ходе рейдовых мероприятий в долине Аксай Нарынской области государственными инспекторами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики была задержана автомашина, в которой перевозили краснокнижного сапсана. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Злоумышленники на автомобиле марки Mitsubishi Montero Sport пытались скрыться от стражей экологического правопорядка, но из-за бездорожья вынуждены были остановиться. При обыске в багажнике авто были обнаружены: один хищный сапсан (птица занесена в Красную книгу) и пять голубей.

На месте был составлен акт. Собранные материалы переданы для дальнейшего расследования в правоохранительные органы.