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В Нарынской области задержана машина, перевозившая краснокнижного сапсана

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- Асия Канаева
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12 сентября в ходе рейдовых мероприятий в долине Аксай Нарынской области государственными инспекторами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики была задержана автомашина, в которой перевозили краснокнижного сапсана. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Злоумышленники на автомобиле марки Mitsubishi Montero Sport пытались скрыться от стражей экологического правопорядка, но из-за бездорожья вынуждены были остановиться. При обыске в багажнике авто были обнаружены: один хищный сапсан (птица занесена в Красную книгу) и пять голубей.

На месте был составлен акт. Собранные материалы переданы для дальнейшего расследования в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/422423
Теги:
Красная книга, Нарынская область, экология, животные
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