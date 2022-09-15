Адвокат: Тенгиз Болтурук готов активно сотрудничать со следствием

В действиях бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука отсутствует состав преступления и в настоящее время он готов активно сотрудничать со следствием для установления истины по делу. Об этом заявил его адвокат Кайсын Абакиров.

"В соответствии с распоряжением кабинета министров Кыргызской Республики от 17 мая 2021 года №2-р в ЗАО "Кумтор Голд Компани" введено временное внешнее управление и внешним управляющим ЗАО "Кумтор Голд Компани" был назначен Тенгиз Болтурук - опытный менеджер, имеющий лицензию профессионального инженера Канады и большой стаж работы в горнодобывающей промышленности по всему миру.

На дату введения внешнего управления, 17 мая 2021 года, на счетах ЗАО "Кумтор Голд Компани" (далее-КГК) в банках Кыргызской Республики оставалось только 46 тысяч долларов США. Несмотря на все трудности, новое руководство в лице кризис-менеджера Тенгиз Болтурук КГК обеспечила бесперебойную работу рудника Кумтор и стабильное функционирование всех подразделений (производство, поставки, финансы и налоги, персонал, ИТ- инфраструктура). Компания выполнила все свои обязательства перед бюджетом, поставщиками и сотрудниками своевременно и в полном объеме, без привлечения каких-либо дополнительных источников финансирования.

В бюджет республики в 2021 году уплачено налогов и других обязательных платежей на 13,6 млрд сомов при плане 9,0 млрд сомов, что выше бюджетных показателей на 4,6 млрд сомов, или на 51% больше плана, и это 16% годового ВВП Кыргызстана.

В бюджет страны только за 6 месяцев в 2022 года уплачено налогов и других обязательных платежей на рекордную сумму 20,5 млрд сомов при плане 7,4 млрд сомов. Это на 13,1 млрд сомов выше бюджетных показателей, или на 175% больше плана.

Следует отметить, что до выхода распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики от 23 августа 2022 года № 446-р о прекращении процедуры внешнего управления в КГК действовали принципы и стандарты финансовой отчетности, установленные "Центеррой Голд".

Эффективность работы Тенгиза Болтурука необходимо рассматривать комплексно, а не в разрезе отдельных направлений деятельности КГК (покупка ГСМ, продуктов питания, запасных частей), так как только чистая прибыль в 2021 году после выплаты налогов получена в размере $233,2 млн, а за 6 месяцев 2022 года составила $152,5 млн.

Также отмечаем, что 9 августа 2022 года финансовая отчетность КГК за 2021 год подтверждена независимой международной аудиторской компанией "Эрнст энд Янг Аудит", результаты которой переданы кабинету министров Кыргызской Республики.

В настоящее время ни адвокаты, ни Тенгиз Болтурук не ознакомлены с предварительным отчетом Счетной палаты Кыргызской Республики, которая якобы установила материальный ущерб в размере около 1 млрд. сомов.

В действиях нашего подзащитного Тенгиза Болтурука отсутствует состав преступления, и настоящее время мы готовы активно сотрудничать со следствием для установления истины по делу и просим высшее руководство страны взять под особый контроль указанное дело", - заявил юрист.