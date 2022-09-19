В Ичке-Жергезе собрали гумпомощь для пострадавших в Баткене

Жители села Ичке-Жергез Ак-Суйского района Иссык-кульского района начали собирать гумпомощь сразу, как услышали о трагических событиях в Баткенской области.

В селе с особым уважением относятся к пограничникам. Ичке-Жергез - родина умершего руководителя совета ветеранов погранвойск Кыргызской Республики Сталбека Исакеева. А школа носит имя одного из первых командиров в Киргизской ССР.

Когда он был жив, много раз рассказывал о погранслужбе, о важности подготовки подростков к службе на границе. И многие сельчане традиционно проходят службу на границе.

Как и в настоящее время, на границе служат ребята из Ак-Суйского района.

- Понимаете, так сейчас каждый думает, как помочь пострадавшим, как защитить границу. И наши готовы отдать последнее, - поясняют в селе.

Напомним, люди действительно готовы отдать все, что есть, понимая, что сейчас важно поддержать людей, оказавшихся в беде. По нашим данным, например, в Ичке-Жергез недавно собирали средства для того, чтобы ребенок мог пойти в школу, поскольку оба родителя больны. В школе из 500 учеников 70 детей из социально незащищенных семей.

И на этом фоне важно, чтобы вся гумпомощь распределялась эффективно и прозрачно. Важно показывать, кому попали продукты.