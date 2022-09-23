Государству возвращен земельный участок площадью 5,96 гектара

Прокуратурой Кадамжайского района на баланс Орозбековского айыл окмоту возвращен земельный участок площадью 5,96 гектара и стоимостью 13 миллионов 467 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Проверкой установлено, что ответственные сотрудники Орозбековского айыл окмоту Кадамжайского района, злоупотребляя своим служебным положением, вынесли 40 незаконных постановлений об отчуждении земель муниципальной собственности частным лицам в нарушение ряда норм земельного законодательства.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 ("Злоупотребление должностным положением") УК Кыргызской Республики, по результатам расследования которого главе Орозбековского айыл окмоту предъявлено обвинение и уголовное дело направлено в Кадамжайский районный суд для рассмотрения.

В целях возврата государству вышеуказанных земельных участков внесен акт прокурорского реагирования, по результатам которого земельный участок площадью 5,96 гектара возвращен на баланс муниципалитета.