Погода
$ 81.92 - 82.92
€ 81.17 - 82.17

Генпрокурор КР участвовал в заседании генпрокуроров государств ШОС в РК

92  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев принял участие на заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС в Казахстане

В соответствии с приглашением генерального прокурора Казахстан Б.Асылова и генерального секретаря ШОС Чжан Мин делегация генеральной прокуратуры КР во главе с Генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым приняла участие на 20-м юбилейном заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС, которое состоялось в городе Астана.

На заседании приняли участие генеральные прокуроры Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Генеральный секретарь ШОС.

Заседание прошло в конструктивной и дружественной атмосфере, в духе взаимного доверия и понимания.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно роста в мире транснациональной экономической преступности, об опыте возврата активов, незаконно выведенных из государств.

По итогам обсуждения главы делегаций генеральных прокуратур государств – членов ШОС подписали соответствующий протокол.

В рамках подписанного протокола будут проведены следующие мероприятия:

1. Укрепление сотрудничества генеральных прокуратур государств–членов ШОС по возврату активов, незаконно выведенных из государств, путем обмена опытом и передовой практикой;

2. Продолжение обмена национальными правовыми актами, справочными, методическими, информационно-аналитическими, научными и иными материалами в сфере борьбы с экономическими преступлениями, опытом работы по их предупреждению, а также информацией о национальном законодательстве по вопросам поиска, ареста и возврата активов, незаконно выведенных из государств и т.д.

Вместе с тем, по итогам принятых решений очередное 21-е заседание генеральных прокуроров государств – членов ШОС состоится в Китайской Народной Республике в 2023 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422929
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, ШОС, Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  