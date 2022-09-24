Генпрокурор КР участвовал в заседании генпрокуроров государств ШОС в РК

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев принял участие на заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС в Казахстане

В соответствии с приглашением генерального прокурора Казахстан Б.Асылова и генерального секретаря ШОС Чжан Мин делегация генеральной прокуратуры КР во главе с Генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым приняла участие на 20-м юбилейном заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС, которое состоялось в городе Астана.

На заседании приняли участие генеральные прокуроры Республики Индия, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Генеральный секретарь ШОС.

Заседание прошло в конструктивной и дружественной атмосфере, в духе взаимного доверия и понимания.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно роста в мире транснациональной экономической преступности, об опыте возврата активов, незаконно выведенных из государств.

По итогам обсуждения главы делегаций генеральных прокуратур государств – членов ШОС подписали соответствующий протокол.

В рамках подписанного протокола будут проведены следующие мероприятия:

1. Укрепление сотрудничества генеральных прокуратур государств–членов ШОС по возврату активов, незаконно выведенных из государств, путем обмена опытом и передовой практикой;

2. Продолжение обмена национальными правовыми актами, справочными, методическими, информационно-аналитическими, научными и иными материалами в сфере борьбы с экономическими преступлениями, опытом работы по их предупреждению, а также информацией о национальном законодательстве по вопросам поиска, ареста и возврата активов, незаконно выведенных из государств и т.д.

Вместе с тем, по итогам принятых решений очередное 21-е заседание генеральных прокуроров государств – членов ШОС состоится в Китайской Народной Республике в 2023 году.