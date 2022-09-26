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Траты денег окажутся поспешными. Гороскоп с 26 сентября по 2 октября

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- Бакыт Стамов
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Начнёт неделю первое осеннее Новолуние. В завершении недели, 2 октября, Меркурий заканчивает ретроградное движение. В течение недели остерегайтесь поспешных действий, навеянных тревогой и общим ажиотажем.

Овен – станут очевидны допущенные промахи при выборе деловых партнёров, а также инвестиционных проектов, когда вместе с вложенными средствами исчезнут и те, кто называли себя надёжными партнёрами. Финансовые затруднения подтолкнут к поиску новых возможностей, и они увенчаются успехом. Знаковыми окажутся переговоры с руководством и влиятельными людьми. Свою позитивную роль сыграют и поездки, как минимум подняв настроение.

Телец – постарайтесь поддержать диалог с руководством и влиятельными людьми, почувствовав заинтересованность в решении вопроса, и отступите, чувствуя полное отсутствие понимания. Возникшие споры могут только увеличить пропасть между вами и желаемой цели. Избежав усложнения общения, вы сможете в скором времени вернуться к проблемной теме и разрешить её. Разрядят обстановку важные сообщения издалека, деловые встречи, а также свидания.

Близнецы – продолжая выжидать подходящего момента для принятия решения, вы проведёте много времени в тревогах и сомнениях, рискуя стать жертвой интриг и слухов. Принимая решения без оглядки по сторонам, вы сможете выбраться из возникшего тупика в делах и отношениях, а также совершить важные поездки. Покупки и вложения денег запустят необходимые перемены в доме и собственном бизнесе, а траты денег на развлечения окажутся лишними.

Рак – многочисленные обещания различных знакомых и руководства могут повиснуть в воздухе, оставшись только на словах. Необязательность и небрежность людей из вашего окружения может больно ударить по вашей казне, лишив части доходов. Пересмотрите свою тактику, полагаясь больше на себя, свою интуицию и опыт. Возможно поступления денег окажутся скромнее, чем обещали различные знакомые, зато это будут реальные деньги. Перемены в планах и кругу общения спасут деловые и личные отношения.

Лев – оставьте без комментариев попытки некоторых деловых партнёров и знакомых впутать вас в конфликт. Споры могут растянуться на неопределённое время и в какие-то моменты способны перерасти в тяжбы. Предложения давних знакомых будет не лишены смысла, а потому прислушайтесь к прозвучавшим идеям. Они окажутся полезными для вас. Полезно претворить в жизнь давно задуманные перемены на работе. Они положительно отразятся на доходах.

Дева – траты денег окажутся поспешными, а дальние поездки и общение с людьми издалека хаотичными. Сосредоточьтесь на претворении в жизнь собственных идей. Без подсказок многочисленных экспертов, вы сможете достичь значимых успехов, благодаря реализации собственных проектов. Важными окажутся встречи с руководством и влиятельными людьми. При их содействии изменится ваш статус, либо финансовое положение.

Весы – решение финансовых вопросов под влиянием эмоций может привести к растратам и потерям. Воздержитесь от кредитов и одалживания денег. Гениальная бизнес идея, на которые будут потрачены деньги, может и оказаться причиной потерь. Новости, полученные издалека, направят ход мыслей в созидательное направление. Могут состояться отложенные поездки. Небольшие перемены в доме пойдут на пользу, а на работе что-либо менять не спешите.

Скорпион – однообразные темы разговоров могут порождать однообразные действия и как следствие повторение ошибок. Пересмотрите кардинально свой образ жизни, прислушайтесь к мнению и критике окружающих вас людей. Свежие решения позволят выбраться из замкнутого круга нерешаемых вопросов, устроить дела, отдохнуть на свежем воздухе и пополнить казну. Кстати, совместный с домочадцами шопинг также пойдёт на пользу.

Стрелец – незаконченные дела могут не давать покоя. Сделайте то, что в ваших силах. Геройские поступки способны создать сложности со здоровьем. Будьте осторожнее на дорогах, а что-либо менять на работе не спешите. Полезным советом поделятся люди из вашего окружения, что прекратит суету и снизит уровень тревожности. Встреча с руководством и влиятельными людьми окажется знаковой, положительно повлияв на статус документов и уровень доходов.

Козерог – каждая новая попытка лёгким способом заработать деньги может вгонять в растраты и долги. Покупки, которые превышают ваши возможности, также станут причиной финансового кризиса. Доходы, полученные от работы, поддержат на плаву, хотя и останутся на стабильно среднем уровне. Любовные приключения также могут создать трудности, о которых вы даже и не догадывались в начале приключений. Прислушайтесь к новостям издалека. Они помогут подкорректировать планы.

Водолей – многое что может вызывать тревогу и озабоченность, усложняя проблемы в отношениях и в доме. Переключите своё внимание на возможности, которые будут появляться. Они кардинально ситуацию не изменят, но разрядят обстановку в доме, позволят преуспеть в делах и устроить долгожданный досуг. Удастся пополнить казну и совершить покупки, которые не входили в планы.

Рыбы – самочувствие ещё может вас беспокоить, но причина недомогания – тревожные мысли, возникающие под влиянием различных новостей, слухов, домыслов. С пользой пройдут деловые и дружеские встречи, а также свидания. Жалеть вас никто не станет, скорее наоборот, вы услышите немало критики, но именно она поможет вам встряхнуться и перейти к созидательным действиям, прекратив накручивать себя.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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