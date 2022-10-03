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Обнаружен приближающийся к Земле астероид

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Ученые обнаружили приближающийся к Земле астероид, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН.

Объект, которому дали название 2022 SE37, зафиксировали две российские обсерватории в ночь на 1 октября. Согласно данным специалистов, диаметр астероида составляет 0,5 километра. Он вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. Однако опасности для планеты в ближайшем будущем он не представляет.

В сентябре 2022 года в ходе миссии НАСА DART (Double Asteroid Redirection Test) попала на видео корректировка траектории астероида Дидим. Аппарат врезался в сопровождающий Дидим астероид Диморф на скорости 6,6 километра в секунду.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/423181
Теги:
космос
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