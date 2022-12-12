12 млн сомов выплачено семьям погибших и пострадавших в Баткенской области

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев сегодня, 12 декабря, провел встречи в городе Раззакове Лейлекского района и городе в Баткене с семьями погибших и пострадавшими во время приграничного военного конфликта, произошедшего в сентябре текущего года.

Кудайберген Базарбаев информировал о помощи, которая оказывается государством жителям Баткенской области.

По инициативе президента Садыра Жапарова кабинетом министров принято постановление "О выплате единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим гражданам КР в результате событий, произошедших 14-17 сентября в Баткенской и Ошской областях. На начало декабря 21 семье оказана финансовая помощь на сумму 12 миллионов 600 тысяч сомов. При этом 11 семьей, чьи родственники погибли во время конфликта, получили по 1 миллиону сомов, 10 семьям, родственники которых получили различной степени ранения, единовременно выплачены суммы от 100 до 200 тысяч сомов.

Министерством труда профинансированы социальные выплаты по Баткенской области в размере 1 миллиард 600 миллионов сомов, в том числе Баткенскому району - 540 миллионов, Лейлекскому – 390 миллионов сомов", - сказал министр.

Во время встречи в память о погибших был прочитан Куран, от имени министерства вручены продуктовые наборы.

Министр также провел встречу с заместителем полномочного представителя кабмина по Баткенской области Жанибеком Исаковым, а также с начальниками районных управлений труда, социального обеспечения и миграции Баткенского и Лейлекского районов.