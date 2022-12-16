В Минэкономики отметили пассивность полпреда президента в Чуйской области

В Бишкеке награждены участники Национального бренда в рамках проекта "Одно село – один продукт" 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

По данным пресс-службы, на мероприятии с приветственным словом выступили заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев, ЧПП Японии в КР г-н Гоуда Хидэки, постоянный представитель JICA в КР г-н Кавамото Хироюки и другие участники мероприятия.

Перед началом конкурса министр Данияр Амангельдиев кратко ознакомил присутствующих с деятельностью проекта "Одно село – один продукт".

Как он отметил, проект "Одно село – один продукт" реализуется Министерством экономики и коммерции КР и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) на территории Иссык-Кульской области с 2007 года.

"Целью проекта является распространение устойчивой модели продвижения малого бизнеса с особым акцентом на устойчивую работу местных сообществ.

Уникальность подхода проекта заключается в комплексе таких процедур, как: выявление целевого продукта, его дальнейшее безотходное производство, причем исключительно из местных ресурсов, тщательная разработка дизайна упаковки и этикетки, строгий контроль качества, а также продвижение на местные и мировые рынки.

Благодаря данному подходу в области было открыто порядка 18 мастерских, что позволило трудоустроить, или, иными словами, создать более 3000 (трех тысяч) рабочих мест.

В период с 2017 по 2022 г. разработано 280 продуктов, которые успешно продаются как на внутреннем, так и на внешнем рынках, таких как Япония, Китай, Корея, Казахстан, Узбекистан Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Россия, США, Франция, Германия, Испания и другие страны Европы.

За последние 6 лет благодаря проекту местные производители заключили 167 экспортных контрактов на общую сумму порядка 238 млн сом.

Продуктивный опыт реализации проекта в Кыргызстане побудил JICA имплементировать аналогичные проекты в Казахстане и Узбекистане, а президент страны дал поручение кабинету министров распространить, или, иными словами, масштабировать модель Иссык-Кульской области на территорию всей страны.

Так, по состоянию на сегодняшний день региональные товаропроизводители из шести областей Кыргызстана уже участвуют в деятельности проекта.

К сожалению, необходимо отметить пассивную роль Чуйской области, а вернее, недостаточную работу аппарата полномочного представителя президента КР в Чуйской области. Такой безответственный подход только вредит чуйскому бизнесу, упуская уникальную возможность расширить географию продаж.

Также министр проинформировал, что по состоянию на сегодняшний день министерство разрабатывает проект указа президента КР "О Национальном проекте "Одно село – один продукт". Также будет открыта специальная льготная финансовая линия. Для этого из бюджета будут выделены денежные средства, а также добавятся местные фонды. Начиная со следующего года министерство планирует запустить полный проектный цикл с целью продвижения товаров отечественного производства на местный и зарубежные рынки при помощи Иссык-Кульской модели проекта "Одно село – один продукт". Данный проект будет софинансироваться со стороны государства", - подчеркнул министр.

Далее была представлена деятельность бренд-комитетов, где каждая область представила свою продукцию и состоялась церемония награждения".