Нуржан Тулеабылова: Торговля людьми - это латентный вид преступления

Каждый из нас является потенциальной жертвой торговли людьми, яркий пример тому французский криминальный триллер "Заложница", где дочь состоятельных людей во время поездки попадает в руки торговцев "живого товара". Сегодня у нас в гостях глава ОФ "Эл агартуу" Нуржан Тулеабылова, которая рассказала нашему изданию vb.kg, что торговля людьми занимает лидирующие позиции после сбыта оружия и наркотиков. Она рассказала, по каким причинам человек может попасть в трудовое или иное рабство:

Молодежь в поисках лучшей доли вынуждена мигрировать

До сегодняшнего дня нашими усилиями были разработаны учебно-методические пособия для учителей и преподавателей в образовательных учреждениях для информированности молодежи по вопросам противодействия торговли людьми. Мы понимаем, что вопросы миграции, в том числе торговля людьми, меняет тенденции. Трансформируются методы вербовки и виды эксплуатации. Важный момент - это профилактика, в любом случае мы должны идти на опережение, предупреждать и информировать. На сегодняшний день, практически, в каждой второй семье есть мигранты, к сожалению, уже со школьных лет юные кыргызстанцы планируют уехать за границу. Это связано с социально-экономической ситуацией, безработицей и так далее. Наша молодежь вынуждена уезжать на заработки и в этом отношении важно проводить различного рода информационно-образовательные мероприятия. Миграцию мы не можем остановить, но мы можем повысить правовую грамотность у молодежи. Возникла необходимость и в 2020- 2021 года мы разработали модуль по вопросам безопасной миграции и противодействия торговли людьми. Данный модуль больше направлен на предвыездную подготовку. Среди разработчиков было несколько экспертов, он был адаптирован, апробирован и был утверждён Министерством образования КР. На сегодняшний день во многих школах Кыргызстана модуль используется учителями, преподавателями, НПО для того, чтобы повысить правовую грамотность той части молодежи, которая планирует выезд. Как показывает сегодняшняя ситуация, когда из сельской местности происходит трудовой отток, как правило, у уезжающих низкая правовая грамотность, они не знают ни языка, ни законодательства, ни культурных особенностей той страны, в которую они выезжают. Тем самым они попадают в группу риска и могут стать жертвами торговли людьми.

К сожалению, пострадавшие от торговли людьми не доверяют правоохранительным органам

Мы должны понимать, что торговля людьми это преступление. Преступление против человека и нужно за это наказывать и первыми кто могут выявить это, прежде всего правоохранительные органы и другая сторона медали что, к сожалению, пострадавшие от торговли людьми не доверяют им, не обращаются в государственные органы за помощью, а идут в основном в НПО. В этом отношении очень важно наладить мостик взаимодействия сотрудничества правоохранительных органов с НПО. Мы все мероприятия, касающиеся правоохранительного блока, проводим в партнерстве с главным управлением уголовного розыска, которые непосредственно занимаются пресечением фактов торговли людьми. В случае если пострадавшие захотят сотрудничать с правоохранителями, то к пострадавшему обязательно должен быть прикреплен соцработник, дабы соблюдались интересы последнего. Если пострадавший не хочет сотрудничать никто не праве идти против его воли.

Почему мы стали заниматься этим?

Когда открывалась наша организация, мы, несколько кыргызстанок, проходили обучение по гендерному вопросу. В 2006 году ЮСАИД запустил серию тренингов по повышению информированности по противодействию торговли людьми, чтобы далее мы могли сами распространять полученные знания среди вузов и молодежи. Через год к нам стали обращаться другие НПО с кейсами жертв торговли людьми и с того года мы стали специализироваться в этом вопросе. На сегодняшний день мы охватываем все направления, проводим профилактические работы, информационно-образовательные и консультативные мероприятия. Мы оказываем необходимую помощь в случае обращения пострадавших от торговли людьми: это и психологическая помощь, и правовая консультация. Потом мы перенаправляем все документы в другие госорганы для оказания необходимой помощи. По образованию я филолог и менеджер в НПО. На сегодняшний момент мы входим во все межведомственные рабочие группы по противодействию торговли людьми, можем содействовать в формировании эффективной политики по борьбе с торговли людьми. Кроме этого, являемся одними из разработчиков программы кабмина по борьбе с торговли людьми. Сотрудничаем с международными сетями по противодействию торговли людьми, сопровождаем транснациональные кейсы.

Люди очень доверчивы

Как защитить себя? В первую очередь - это ответственность самого человека за свою жизнь и судьбу. Мы не можем запретить трудовую миграцию. Имеется ли у иммигрирующих самоответственность за принятие своих решений, насколько они грамотны в правовом вопросе. Они должны понимать, что прежде чем куда-либо ехать, нужно быть уверенным, что та или иная организация по отправке людей за границу имеет лицензию, будут ли с ними заключаться трудовые договора. Как правило, вербовщики предлагают очень хорошие условия: это дорога за счет работодателя, визы, большие заработные платы, при том, что человек не имеет определенной профессии и навыков работы. К сожалению, наши люди очень доверчивы и попадают в группу риска. Граждане должны понимать, куда и зачем они едут, и не соглашаться на те условия, которые носят сомнительный характер. Не подаваться ложным обещаниям. Страна нуждается в хорошей информационной кампании, необходимо повышать грамотность населения. Есть горячие государственные линии, куда они могут обратиться, но, к сожалению, они не работают круглосуточно.

В стране должны функционировать государственные шелтора

В Кыргызстане не функционируют государственные шелтора. У нас в стране есть два шелтора: общественные фонды "Сезим" и "Ак журок", но они специализируются по помощи женщинам. Если в трудную ситуацию попал мужчина, то где его размещать? Пострадавшие не хотят сотрудничать с госорганами и с населением нужно проводить разъяснительные работы, что в случае с торговли людьми со стороны государства оказывается необходимая помощь на бесплатной основе. Необходимо поднимать имидж правоохранительных органов, чтобы к ним было доверие.

На сегодняшний день есть большой спрос на "живой" товар

У нас есть партнеры в Узбекистане, Казахстане, России и других странах. Если наши граждане попадают в то или иное рабство, то международные партнеры связываются с нами и мы в дальнейшем сопровождаем пострадавших. Если говорить о новых тенденциях и вызовах, если раньше Кыргызстан был страной происхождения и транзитом, то сейчас мы наблюдаем, что наше государство стало местом назначения по отношению к гражданам Узбекистана и Таджикистана когда они попадают к недобросовестным работодателям. Мы помогаем таким гражданам. Недавно по горячей линии к нам пришло обращение, что на территории Кыргызстана гражданин Узбекистана, которого обманным путем вывезли из родины, попал в трудовую эксплуатацию. Он смог сбежать и обратился в правоохранительные органы. Его дело передали в службу национальной безопасности и данный факт был оформлен как незаконное пересечение границы, хотя он был в эксплуатации. По международным нормам, если человек был обманут, то его не должны привлекать к уголовной ответственности. Мы несколько раз ходатайствовали, привлекали адвокатов, но все было тщетно. К большому сожалению, дело по торговле людьми переквалифицируется под другие статьи законов. Поэтому наблюдается такая статистика. Торговля людьми - это латентный вид преступления. Его сложно выявить и если все же выявляется, как правило пострадавшие, не хотят говорить о своем статусе. Есть другой момент - это самоидентификация. Эксплуататоры навязывают им такую позицию, что нет никакой эксплуатации, что они якобы отрабатывают долг или сравнивают с другими случаями, мол, они работают в хороших условиях либо применяют другие манипуляции. Нужно обращать внимание на такую проблему как торговля детьми, принудительное попрошайничество, эксплуатация органов, к сожалению, они пока не изучены. По оценкам многих международных экспертов, торговля людьми стала занимать лидирующее место после торговли оружия и наркотиков. На сегодняшний день есть большой спрос на живой товар (людей) и Кыргызстан не является исключением.