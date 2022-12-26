В Балыкчы создается первая в Кыргызстане ветровая электростанция (видео)

В городе Балыкчы Иссык-Кульской области создается первая в Кыргызстане ветровая электростанция мощностью 100 МВт.

Отмечается, что по мощности станция сравнима с самой большой в мире литий-ионной батареей.

Производителем оборудования для первых ветрогенераторов станции в Кыргызстане является компания Nordex SE, всемирная известная разработками в области энергии ветра.

При полной загрузке станция будет давать ежегодно до 791 млн кВт/час электроэнергии. Ежегодно в Кыргызстане вырабатывается около 15 млрд кВт/час электроэнергии.

Станция 100 МВт будет состоять из 43-х ветроэнергетических установок высотой от 54-х метров и выше, размахом лопастей 24,5 метров и мощностью от 1 мВт до 5 мВт каждая ветрогенерирующая башня.

В октябре 2023 года начнется строительство и установка ветрогенераторов для мощности 100 МВт.

На данный момент идут изыскательные работы и изучение потоков, скорости ветра на высоте до 100 метров.

В настоящее время в Кыргызстан прибыло 3 ветрогенератора, готовящихся к установке по площадке. Доставка была осуществлена автотранспортом из Германии и Португалии.

На первом этапе привлечены инвестиции в размере до 110 млн долларов США.