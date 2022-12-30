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Сүйүнчү! В родильном доме №2 Бишкека родились тройня

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- Бакыт Басарбек
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В семье Исакова Аскара Тологоновича 20 декабря 2022 года в клиническом родильном доме № 2 Бишкека родились тройня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Малышей назвали Нурбакыт, Нурмахаммед и Нурсултан. Здоровье матери и детей в удовлетворительном состоянии.

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нуржигит Кадырбеков, министр здравоохранения Гулнара Баатырова и глава Ленинского района Русланбек Тагаев посетили новорожденных в клиническом родильном доме при выписке детей. Пожелали семье Исаковых крепкого здоровья, счастья, а детям счастливого детства и вручили подарки".


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URL: https://www.vb.kg/425888
Теги:
мэрия, родильный дом, Бишкек
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