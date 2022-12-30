Сүйүнчү! В родильном доме №2 Бишкека родились тройня

В семье Исакова Аскара Тологоновича 20 декабря 2022 года в клиническом родильном доме № 2 Бишкека родились тройня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Малышей назвали Нурбакыт, Нурмахаммед и Нурсултан. Здоровье матери и детей в удовлетворительном состоянии.

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нуржигит Кадырбеков, министр здравоохранения Гулнара Баатырова и глава Ленинского района Русланбек Тагаев посетили новорожденных в клиническом родильном доме при выписке детей. Пожелали семье Исаковых крепкого здоровья, счастья, а детям счастливого детства и вручили подарки".