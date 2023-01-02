Поздравляем нашу коллегу с призовым местом на международном конкурсе!

Подведены итоги международного конкурса на лучший медиа-продукт по теме предотвращения гендерного насилия, который был организован Региональной программой "Луч Света" в Центральной Азии и Афганистане в партнерстве с ACTED при финансовой поддержке Европейского Союза и Французским Агентством Развития.

Третье место в этом конкурсе заняла журналист редакции vb.kg Назгуль Абдыразакова, которая интересно и профессионально раскрыла тему медиаконкурса.

Приз лауреату конкурса торжественно вручила Олеся Журавлева, ответственная за коммуникации в региональной программе "Луч света" в Центральной Азии и Афганистана.

Редакция vb.kg поздравляет Назгуль Абдыразакову с этой заслуженной победой! Желаем дальнейших успехов и ярких побед!