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Поздравляем нашу коллегу с призовым местом на международном конкурсе!

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- ВБ
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Подведены итоги международного конкурса на лучший медиа-продукт по теме предотвращения гендерного насилия, который был организован Региональной программой "Луч Света" в Центральной Азии и Афганистане в партнерстве с ACTED при финансовой поддержке Европейского Союза и Французским Агентством Развития.

Третье место в этом конкурсе заняла журналист редакции vb.kg Назгуль Абдыразакова, которая интересно и профессионально раскрыла тему медиаконкурса.

Приз лауреату конкурса торжественно вручила Олеся Журавлева, ответственная за коммуникации в региональной программе "Луч света" в Центральной Азии и Афганистана.

Редакция vb.kg поздравляет Назгуль Абдыразакову с этой заслуженной победой! Желаем дальнейших успехов и ярких побед!


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URL: https://www.vb.kg/425928
Теги:
Афганистан, конкурс, семейное насилие, Центральная Азия, Кыргызстан, СМИ
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