Бердалиевой Гулум срочно нужна финансовая помощь на операцию.
Как сообщила дочь женщины, ей поставили диагноз: хронический двусторонний пиелонефрит, гипертоническая болезнь 2 степени, сердечная астма двусторонний гидроторакс.
"Состояние критическое, операцию могут сделать только врачи Новосибирской клиники. За 3 дня надо собрать около 600.000 сом. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Каждая минута и сом важны!".
Реквизиты:
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