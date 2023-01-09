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Бердалиевой Гулум срочно нужна финансовая помощь на операцию

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Бердалиевой Гулум срочно нужна финансовая помощь на операцию.

Как сообщила дочь женщины, ей поставили диагноз: хронический двусторонний пиелонефрит, гипертоническая болезнь 2 степени, сердечная астма двусторонний гидроторакс.

"Состояние критическое, операцию могут сделать только врачи Новосибирской клиники. За 3 дня надо собрать около 600.000 сом. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Каждая минута и сом важны!".

Реквизиты:

Оптика: 4169 5853 4625 4617 (Муралиева Мираида)

Мбанк: 996755270270 (Муралиева Мираида)


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URL: https://www.vb.kg/426056
Теги:
Кыргызстан, Помощь
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