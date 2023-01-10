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Скончалась заслуженный учитель Киргизской ССР Куликан Казиева

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Скончалась ветеран труда и заслуженный учитель Киргизкой ССР Казиева Куликан Казиевна, которая проработала в системе образования 40 лет. Коллеги и родные запомнили ее опытным преподавателем, щедро и бескорыстно делившейся своими знаниями и богатым жизненным опытом.

Казиева Куликан Казиевна родилась 1 мая 1935 года в селе Бурулдай Кеминского района Чуйской области Кыргызской ССР.

В 1953 году окончила Кичи-Кеминскую среднюю школу.

С 1953 по 1958 год училась в Киргизском Женском педагогическом институте им. В.В. Маяковского на филологическом факультете отделения русского языка и литературы.

В 1957 году лауреат на VI Всемирном фестивале студентов и молодежи в Москве.

В 1958 году направлена и назначена учителем русского языка и литературы и пения в Горно-Серафимовскую семилетнюю школу Кантского района (в 1969 году переименована в среднюю школу им. Осмонкула Болобалаева).

В 1971 году переведена организатором внеклассной и внешкольной работы в данной школе.

В 1974 году вступила в члены КПСС.

В 1976 году переведена на должность директора средней школы им. Осмонкула Болобалаева и 10 лет была пропагандистом высшего звена школы.

В 1976 году делегат VIII съезда Женщин Киргизии, V съезда учителей Киргизии.

С 1960 по 1987 года Депутат Иссык-Атинского сельского совета. С 1980 по 1987 года - депутат Кантского района.

Общий стаж работы 40 лет.

Была замужем с 1957 года, муж – Курманов Жантай Какитаевич.

Воспитала пятерых детей, имеет 13 внуков и 2 правнука.

Государственные награды:

1. В 1970 году - "За достойный труд", Юбилейная медаль к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина.

2. В 1979 году - "Заслуженный учитель" Киргизской ССР.

3. В 1984 году - почетная грамота высших и научных учреждений и Минпроса Киргизской ССР и ВЦСПС.

4. В 1984 году - медаль "Ветеран труда".

5. В 2004 году - звание "Ардактуу Атуулу" за 50 лет стажа в воспитании, образовании и патриатизма молодежи и подрастающего поколения.

6. В 2005 году - постановление о предоставлении к назначению пенсии "За особые заслуги" перед Кыргызской Республикой.


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URL: https://www.vb.kg/426079
Теги:
Кеминский район, Кыргызстан, учитель
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