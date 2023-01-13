Погода
$ 85.87 - 86.67
€ 91.71 - 92.71

Главному редактору "Зоболо" сломали руку при освещении митинга в Сокулуке

312  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Многие пользователи интернета в соцсетях потребовали привлечь к ответственности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева. Причиной стал инцидент с журналистами. Отметим, сотрудники аппарата администрации Сокулукского района сломали руку главному редактору медиа "Зоболо" Самаре Босумбаевой.

Сообщается, что журналисты приехали к акимиату Сокулукского района, чтобы осветить митинг местных жителей по поводу трансформации земель.

Во время попытки взять комментарий у акима Курбанбека Айтибаева сотрудники аппарата напали на оператора и журналиста.

Напомним, ранее глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что написал представление на имя президента о снятии с должности акима Сокулукского района Курбанбека Айтибаева.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426197
Теги:
митинг, Сокулукский район, драка, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  