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Грета Тунберг по-кыргызски. ЕС может заблокировать развитие энергетики КР?

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- Азиз Осмонов
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В настоящее время Кыргызстан испытывает дефицит электроэнергии. Причина – акцент на гидроэнергетику, которая сильно зависит от климатических и погодных факторов. Замещать недостаток электричества приходится путём наращивания мощностей угольных ТЭЦ. Однако это негативно сказывается на экологической ситуации в республике.

Избавить страну от угольного смога и обеспечить ей бесперебойную поставку электрической энергии руководство Кыргызстана решило за счёт строительства АЭС малой мощности, с руководством Росатома был заключён соответствующий меморандум о сотрудничестве. Речь идёт о строительстве наземной атомной станции на базе российских реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт.

Однако этот проект вызвал нешуточный переполох в США и Евросоюзе. Запад не оставляет своих попыток ослабить влияние РФ на постсоветском пространстве, в частности в Средней Азии. Чтобы поставить России очередную подножку, "свободный мир" пускается на разные уловки. Например, в качестве оружия задействует местных экологов.

Так, посол ЕС в Бишкеке Мэрилин Йозефсон провела встречу с представителями кыргызских НПО экологической направленности. Ключевая тема разговора – опасность, исходящая от российско-кыргызстанского проекта в области мирного атома. В речи госпожи Йозефсон часто мелькали топонимы Чернобыль, Кыштым, Фукусима, но ни разу она не обмолвилась о том вреде, который наносят окружающей среде и здоровью людей угольные и мазутные станции. Ещё бы – после газового кризиса Старый Свет снял у себя табу на экологически грязное топливо и заставил собственных "зелёных" во главе с малахольной Гретой Тунберг молчать в тряпочку.

Зато в Бишкеке европейская "послица" много распиналась о важности "зелёного движения". Более того, по итогам встречи был выделен грант на поддержку "зелёных" инициатив (читай, выступлений против проекта "Росатома"). Единичный случай? Ничуть, западные дипломаты уже давно ведут работу с представителями кыргызских СМИ и блогосферы страны, с которыми отрабатывается повестка о нежелательности сотрудничества с любыми российскими структурами. Курирует данное направление координатор НПО "Зелёный альянс Кыргызстана" Бегим Жанузакова, работавшая в посольстве США и прошедшая стажировку во Франции. Именно она претендует сегодня на корону "кыргызской Греты".

В настоящее время страны "Большой семёрки" лихорадочно разрабатывают десятый пакет санкций против РФ. Поговаривают, что в него могут включить российскую атомную отрасль. Если так, то услуги, взращённой на евро и доллары Греты-Бегим, придутся Вашингтону, Лондону и Брюсселю весьма кстати.


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URL: https://www.vb.kg/426269
Теги:
Россия, энергетика, Европейский союз, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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