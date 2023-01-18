Ряд товаров в Кыргызстане освобождены от уплаты НДС еще на один год

В канун Нового года Ассоциация мукомолов Кыргызстана не на шутку взволновала общественность своими прогнозами о повышении цен на муку и хлеб.

"С 1 января 2023 года мука и корма подорожают на 15 процентов. Отечественным муколам придется поднять цены на свою продукцию. На сегодня запасы зерна и муки у мукомольных предприятий сократились и составляют критический объем. Причиной дефицита стали как проблемы с транзитом зерна через Казахстан, так и дефицит зерновозов в России. Сейчас задержка поставок доходит до 30-40 дней. Отечественные предприятия до сих пор не получили объем сырья, заказанный еще в октябре. Эти причины повлияли на значительное сокращение запасов муки и зерна на складах мукомолов. Если повторятся события, при которых соседние страны закрывают границы или вводят запрет на вывоз зерна и муки, то мы сможем обеспечить население мукой всего на 25-30 дней", - заявил тогда президент Ассоциации мукомолов Рустам Жунушов.

В сообщении ассоциации говорилось, что "1 января стоимость зерна повысится на 12 процентов, а муки - на 15 процентов. Это размер налога на добавленную стоимость (НДС), который будут оплачивать потребители при покупке муки. Подорожание муки отразится и на стоимости хлеба. Его цена может вырасти на 18-20 процентов".

Однако прогнозируемый рост цен на муку и хлеб в Кыргызстане не состоялся. В конце 2022 года, учитывая, что в основу государственной безопасности включена и продовольственная безопасность, 15 импортируемых видов продуктов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, в том числе: сахар, сахар-сырец тростниковый, растительные масла, оплодотворенные яйца кур домашних для инкубации, ячмень, овёс, рыбные корма радужной форели и др.

"Решение принято в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущение критического недостатка сельскохозяйственных товаров и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка республики. Этим постановлением утвержден перечень товаров, где установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов на товары, поставляемые и импортируемые на территорию республики с 1 января по 31 декабря 2023 года", - уточнили в Министерстве экономики и коммерции.

По данным МЭиК, принятый документ позволит поставщикам, импортерам ввозить в Кыргызстан вышеуказанные товары с нулевой ставкой налога, что, в свою очередь, повлияет на конечную цену для потребителя в сторону уменьшения.

"Нам удалось стабилизировать цены на некоторые товары, сдержать резкое колебание цены. По сравнению с соседними государствами в нашей стране цены на ряд продуктов питания ниже", - отметил начальник управления налоговой политики МЭиК КР Кубанычбек Ысабеков.

Отечественным импортерам муки и зерна также продлили действие нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Срок действия данного соглашения будет зависеть от того, какая цена будет на новый урожай зерновых.