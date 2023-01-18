Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.27 - 94.27

Ряд товаров в Кыргызстане освобождены от уплаты НДС еще на один год

330  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В канун Нового года Ассоциация мукомолов Кыргызстана не на шутку взволновала общественность своими прогнозами о повышении цен на муку и хлеб.

"С 1 января 2023 года мука и корма подорожают на 15 процентов. Отечественным муколам придется поднять цены на свою продукцию. На сегодня запасы зерна и муки у мукомольных предприятий сократились и составляют критический объем. Причиной дефицита стали как проблемы с транзитом зерна через Казахстан, так и дефицит зерновозов в России. Сейчас задержка поставок доходит до 30-40 дней. Отечественные предприятия до сих пор не получили объем сырья, заказанный еще в октябре. Эти причины повлияли на значительное сокращение запасов муки и зерна на складах мукомолов. Если повторятся события, при которых соседние страны закрывают границы или вводят запрет на вывоз зерна и муки, то мы сможем обеспечить население мукой всего на 25-30 дней", - заявил тогда президент Ассоциации мукомолов Рустам Жунушов.

В сообщении ассоциации говорилось, что "1 января стоимость зерна повысится на 12 процентов, а муки - на 15 процентов. Это размер налога на добавленную стоимость (НДС), который будут оплачивать потребители при покупке муки. Подорожание муки отразится и на стоимости хлеба. Его цена может вырасти на 18-20 процентов".

Однако прогнозируемый рост цен на муку и хлеб в Кыргызстане не состоялся. В конце 2022 года, учитывая, что в основу государственной безопасности включена и продовольственная безопасность, 15 импортируемых видов продуктов были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, в том числе: сахар, сахар-сырец тростниковый, растительные масла, оплодотворенные яйца кур домашних для инкубации, ячмень, овёс, рыбные корма радужной форели и др.

"Решение принято в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущение критического недостатка сельскохозяйственных товаров и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка республики. Этим постановлением утвержден перечень товаров, где установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов на товары, поставляемые и импортируемые на территорию республики с 1 января по 31 декабря 2023 года", - уточнили в Министерстве экономики и коммерции.

По данным МЭиК, принятый документ позволит поставщикам, импортерам ввозить в Кыргызстан вышеуказанные товары с нулевой ставкой налога, что, в свою очередь, повлияет на конечную цену для потребителя в сторону уменьшения.

"Нам удалось стабилизировать цены на некоторые товары, сдержать резкое колебание цены. По сравнению с соседними государствами в нашей стране цены на ряд продуктов питания ниже", - отметил начальник управления налоговой политики МЭиК КР Кубанычбек Ысабеков.

Отечественным импортерам муки и зерна также продлили действие нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Срок действия данного соглашения будет зависеть от того, какая цена будет на новый урожай зерновых.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426355
Теги:
НДС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  