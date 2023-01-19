В Бишкеке презентовали Концепцию проекта Цифрового кодекса КР

Сегодня, 19 января 2023 года, Министерство цифрового развития Кыргызской Республики презентовало Концепцию проекта Цифрового кодекса Кыргызской Республики под эгидой "Цифровой кодекс: улучшение жизни граждан и защита прав в цифровой среде". Об этом сообщает пресс-служба МЦР КР.

"В мероприятии приняли участие представители администрации президента КР, государственных органов и общественного фонда "Гражданская инициатива интернет-политики".

Министр цифрового развития Кыргызской Республики Талантбек Иманов в своей приветственной речи отметил, что проект Цифрового кодекса является результатом масштабного анализа законодательства страны и изучения лучших мировых практик.

"Цифровой кодекс станет единым документом, своего рода цифровой конституцией, которая должна выстроить гармоничную систему государственного управления в сфере цифровых технологий и обеспечить применение единых правил регулирования общественных отношений, связанных с использованием цифровых технологий",- отметил Талантбек Иманов в своей речи.

Круглый стол стал эффективной площадкой для обмена конструктивных мнений по вопросу реализации проекта Цифрового кодекса. Участники поддержали все инициативы, заложенные в кодексе, и выразили заинтересованность в вопросе реализации Цифрового кодекса.

Реализация Цифрового кодекса намного упростит жизнь наших граждан и усовершенствует систему получения цифровых услуг".