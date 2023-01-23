Задержанному за взятку следователю ГКНБ избрали меру пресечения

В отношении задержанного в Оше за взятку следователя ГКНБ суд избрал меру пресечения. Об этом сообщает Бишкекский городской суд.

"Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении следователя применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ сроком до 19 марта", - сообщили в суде.

Напомним, по данным Генпрокуратуры КР, в Оше был задержан следователь ГКНБ при получении взятки в размере 15 тысяч долларов.

"19 января 2023 года в Генпрокуратуру Кыргызской Республики обратился с заявлением О.А. о принятии мер к следователю УГКНБ КР по городу Ош и Ошской области Т.Ы. и другим должностным лицам ведомства, которые вымогают у него взятку в размере 20 тысяч долларов США за прекращение в отношении него уголовного преследования.

По указанному заявлению Следственным управлением Генпрокуратуры КР возбуждено уголовное дело по ст.343 ч.3 (Вымогательство взятки в особо крупном размере) УК КР.

20 января 2023 года Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в здании УГКНБ КР по городу Ош и Ошской области с поличным задержан следователь Т.Ы. в момент получения взятки в размере 15 тысяч долларов США".