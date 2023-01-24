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"Бишкекзеленхоз" продолжает усиленный режим работы по уходу за растениями

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" продолжают усиленный режим работы по уходу за городскими растениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с раннего утра зеленхозовцы проводят работы по санитарной обрезке, очистке зеленых насаждений от порослей и сорняков, омоложению живой изгороди, формированию крон растений и погрузке мусора после всех вышеперечисленных работ.

Санитарная обрезка деревьев проведена на улицах: Фрунзе от Абдрахманова до Ибраимова, Гоголя от Боконбаева до проспекта Чуй, проспект Жибек Жолу, улица Байтик-Баатыра.

Работы по очистке порослей и сорняков проведены по улицам: Шакирова, Тыныстанова, Куренкеева, Медерова.

Процедурам омоложения подверглась живая изгородь на бульваре Эркиндик, в сквере Театральный и в сквере библиотеки имени Баялинова.


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URL: https://www.vb.kg/426564
Теги:
мэрия, Бишкекзеленхоз, деревья
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