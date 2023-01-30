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Парламентские выборы в Казахстане на прицеле у американского посла

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- Светлана Лаптева
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Похоже, у экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, широко известного своей активной пророссийской позицией и политикой сближения с другими государствами постсоветского пространства, в том числе в рамках ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, не выдержало сердце: 20 января его экстренно прооперировали в одном из ведущих национальных научных кардиохирургических центров.

Очевидно, бывший лидер страны морально устал быть сторонним наблюдателем того, как в его любимой стране прозападный мир с утроенной силой пытается навязать идеологию вестернизации путем искоренения национальной культуры, традиций и обычаев в целях совершения очередной "цветной" революции.

Не далее как 17 января прошла встреча министра информации и общественного развития Казахстана Дархана Кыдырали с чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Казахстан Даниэлем Розенблюмом, в ходе который они живо обсуждали взаимоотношения с такими международными корпорациями, как TikTok, Meta, Google, LinkedIn, Tiji и Nickelodeon, а также привлечение международных организаций к участию в разработке проектов законов и законодательных актов.

Понятное дело, основным триггером для любителя информационно-политических войн Розенблюма стала окончательная перезагрузка политической системы Казахстана – выборы депутатов мажилиса в марте этого года.

И теперь из 3700 депутатов маслихатов по всей стране 82% будут избираться именно по одномандатным округам, то есть так называемых мажоритарных депутатов в мажилисе будет 29 человек, или 30%. Простыми словами это означает, что будут расширены возможности широкого участия гражданских активистов и повышены шансы для инклюзии в депутатском корпусе как на республиканском уровне, так и на уровне местных маслихатов.

Безусловно, все это не может не радовать Розенблюма, между прочим, защитника американской центральной референс-лаборатории в Алматы, связанной с биооружием, который после роспуска мажилиса парламента Республики Казахстан седьмого созыва решил подсуетиться, активно вмешавшись во внутреннюю политику страны пребывания и набирая на местах угодных для Вашингтона беспринципных кандидатов в новый парламент.

Сейчас сделать это становится немного проще, так как власти предоставляют полную свободу действий представителям США, которые могут ездить по городам и весям, откровенно вербуя и прикармливая лояльных и очень голодных простачков, готовых за похлебку служить интересам не своей страны, а Вашингтона, продвигая в народные массы идеи англосакского мира и раскручивая тему свержения действующего лидера страны К-Ж. Токаева.

Хотя и в предыдущем созыве были еще те орлы, мечтающие об отрешении от власти Токаева и будоражившие других парламентариев своими откровенно прозападными негативными высказываниями.

Вот и сейчас депутаты оппозиционной партии "Ак жол" незамедлительно сначала лишили партбилета, а затем и выкинули из парламента Азамата Абильдаева за поддержку специальной военной операции на Украине. Видимо, называть вещи своими именами и признать очевидное – существование нацистского режима в Киеве, не вписывается в так называемую многовекторность.

Но и в целом такие одиозные личности, расшатывающие обстановку в стране, абсолютно не принимаются казахстанским традиционным обществом, несмотря на всю поддержку прозападного мира, как и выразителя его мыслей посла Розенблюма, который приехал в Казахстан в прошлом году в целях продвижения свободы слова и демократии.

Поэтому-то в стране в новом году участились случаи атак на так называемых свободных (видимо от мозгов) либеральных журналистов. Например, 10 и 13 января неизвестные разбили окна в офисе редакции Elmedia. 13 января – подожгли автомобиль журналистки Динары Егеубаевой. 18 января неизвестные взломали сайт UlysMedia.kz и опубликовали на нем личные данные главного редактора издания Самал Ибраевой и данные ее детей. 19 января – заблокировали пеной дверь в квартиру журналиста Вадима Борейко.

Вообще, один только Борейко чего стоит. Изгнанный изо всех приличных изданий он не нашел ничего лучшего, чем вести прямые трансляции в Facebook с митингов в Алматы. Конечно, он продался Соросу совсем по дешёвке: в 2019 году размер гранта составил 5,5 млн тг., а в 2020-м – 11,2 млн тг., что с учетом затрат на производство и рекламу канала, маловато будет.

И вдруг настал его звездный час: 20 января сам Розенблюм выражал чрезвычайное беспокойство в отношении Борейко и других "невинно пострадавших" любителей демократии и свободы слова.

Невольно возникает вопрос: кто же осуществил эти акции? Очевидно, что в современном Казахстане на это могут быть способны только основные оппоненты Токаева - националисты и русобофы.

И что интересно: как показали события января 2022 года, эти люди связаны с прозападными НПО, замыкающимися на Вашингтон.

Так что же?! Роземблюм требует наказать своих же?!

Однозначно нет!

Данная ситуация крайне похожа на не раз использованную англосаксонскими спецслужбами схему: искусственно создать проблему, обвинить при этом власть, сформировав рычаг давления на нее и будущее для "цветной революции".

Поэтому, как представляется, предусмотрительный Токаев, из памяти которого ещё не стёрся прошлогодний январский апокалипсис, имея великолепный дипломатический опыт, и дальше будет внешне придерживаться многовекторной политики, официально взаимодействуя с США, ЕС и странами восходящих экономик, а по факту строить продуктивные отношения на взаимовыгодной основе с братскими народами, включая и Россию.

Так, во время возникшего скандала с требованием объяснить ситуацию, связанную с установкой на Украине "юрт несокрушимости", руководство Казахстана указало на то, что оно не имеет никакого к ним отношения, поскольку данная провокация устроена волонтерами и казахстанскими бизнесменами.

Думается, что и в отношении последних чрезмерно вольнолюбивых коммерсов Токаев тоже призадумался: 19 января казахстанские предприниматели подписали соглашение о создании движения экономического национализма Qazaq Jasa.

По словам участников новообразованного движения, с казахстанским бизнесом не считаются госорганы, а законы либо не соблюдаются, либо препятствуют предпринимателям развивать свой бизнес. В частности, по словам председателя ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса, чиновники просто-напросто игнорируют отечественного производителя или не воспринимают его в качестве серьёзного конкурента импорту, несмотря на выгоду по стоимости. Это приводит к тому, что государственные деньги уходят за рубеж, а не остаются в стране, так как появляется иностранная компания, которую сильно лоббируют, чей заказ оказывается на 40% дороже.

На самом деле эти попытки манипулирования общественным мнением и оказания давления на министерство обороны являются бесполезными, так как казахстанские бронемашины откровенно дороже и хуже зарубежных аналогов. Стоит сравнить: например, один "Арлан" стоит почти 425 млн тенге, его аналог турецкого производства – 345,6 млн тенге, французские и американские бронемашины тоже дешевле, а российский "Тигр" и вовсе стоит вдвое меньше – 192 млн тенге.

Поэтому-то и понятно, отчего лидер Казахстана предпочитает столь выгодное для себя стратегическое сотрудничество с Россией к общему неудовольствию прозападного мира.

Известно, что вездесущий Розенблюм регулярно агитирует к взаимодействию в нефтяной сфере между Казахстаном и США, выражая сильную обеспокоенность по поводу участившихся в последнее время проблем на нефтепроводе КТК, по которому нефть из Казахстана через территорию России поставляется конечным потребителям. Однако дипломатичный казахстанский лидер не спорит с ним и делает свое дело на благо процветания страны.

Так, 18 января Казахстан и Россия, не дожидаясь, пока созреет Узбекистан к "тройственному союзу", подписали дорожную карту по поставкам и переработке газа, которая определяет основные направления взаимодействия, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.

Да и последние изменения в сфере миграционного законодательства показывают, что Казахстан явно устал от понаехавших и не собирается портить из-за них отношения с Москвой.

Как говорится: "Қонагым, өз үйіңді де ойлай отыр" (Гость, не забывай, что у тебя и свой дом есть).

Автор: Марат Нургожаев

Источник: Ритм Евразии


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URL: https://www.vb.kg/426736
Теги:
выборы, Казахстан, США
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