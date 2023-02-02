Клара Ажибекова: Выдавливая русский язык из КР - выдавливаете русскоязычных

Председатель Координационного совета народного движения "За Союз и братство народов" и первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, профессор Клара Ажыбекова сделала обращение к спикеру ЖК Нурланбеку Шакиеву, руководителям фракций и всему депутатскому корпусу Жогорку Кенеша КР, в котором призвала народных избранников не доводить страну до реабилитации фашизма, а учиться дружбе у восьмидесяти народов всего Кыргызстана. В частности, она высказала опасения, что новый закон о языке может незаметно привести страну к мононациональному государству, в котором не будет места никаким другим нациям. Она в открытую пишет о том, что за выдавливанием русского языка последует выдавливание русскоязычного населения. Орфография, пунктуация и стиль автора сохранены:

"Координационный совет народного движения "За Союз и братство народов", ЦК Коммунистической партии Кыргызстана выражают свою глубокую озабоченность по очередному Вашему резонансному законопроекту "О государственном языке Кыргызской Республики". Идет серьезное общественное мнение, что в Кыргызстане идет процесс "украинизации" различных сфер нашей жизни! Только недавно прошла волна среди европейских коммунистов, кстати, уже второй раз, что парламент Кыргызстана хочет реабилитировать фашистов из Туркестанского Легиона СС!

Теперь попытки выдавливания русского языка из практически всех сфер жизни Кыргызстана, а значит и всего русскоязычного населения, по украинскому варианту! Просто интересно, что у Вас единый штаб что ли? Откуда такая синхронность и тождественность Ваших действий? Или вы так выпукло и напоказ демонстрируете США и Европе, что вы вместе и заодно с ними? Вы депутаты, кажется, не должны забывать, что все вы представители народа Кыргызстана! Страна наша не мононациональная, а многонациональная, в которой проживает более 80 наций и народностей

Не реализовав в полном объёме предыдущие законы, вы начинаете мучить и сочинять новые! К чему? Ну давайте предположим, что все будут учиться только на кыргызском языке на всех уровнях образования, все педагоги должны владеть кыргызским языком, про официальный и речи нет, все отчеты во всех организациях государственных и частных только на кыргызском языке, все бланки, документы на кыргызском! К тому же будут по главе 13, ст.37, пункт 5 уполномоченные, которые будут определять уровень владения кыргызским языком и, вероятно, увольнять по желанию некоторых сил кого хотят? Полный произвол! Еще сертификат дадут? Может снова государственный экзамен сдадут? Не обижайтесь, сомневаюсь, что при нынешней грамотности населения, что Вы депутаты сами сдадите этот экзамен по кыргызскому языку! Очень сомневаюсь! Еще вопрос, а кто будут судьи?

Предположим Вы с рукоплесканием приняли этот закон! Очень понравились русофобам из Украины, США, Европы! Тюркоязычным из братских республик и другим, желающим создать новые империи, каганаты и т.д.! К тому же, некоторым правильно голосовавшим еще и заплатят Соросы, Гейтсы и прочие штабы! И что дальше? Каковы будут позитивные и негативные последствия.

ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:

1. Понравитесь Западу и они будут вам рукоплескать и финансировать некоторые ваши потребности;

2. Будут продвигать дальше свои планы, как, например, перейти на латиницу! Их цель, чем мы безграмотнее, тем лучше для них! Управлять будет легче нами! Кыргызам необходимо будет все начинать заново, ибо на латинице на ПАЛЬЦАХ подсчитать любую литературу научную, методическую, художественную, учебники, журналы, газеты, фильмы и т.д.! Все то что у нас есть это за 100 лет как мы кыргызы стали грамотными и образованными написаны на кириллице как на русском, так и на кыргызском языке! Перейдем на латиницу! Всех переучивать надо! Зато оторвемся от России и будем протекторатом США или Турции или еще кого? Вы же умные! Сами выберете!

3. Глубже изучим свой язык, синтаксис и орфографию, прочитаем Енисейскую письменность, все изучим Санжыра, правда про ГЕНЕАЛОГИЮ КЫРГЫЗОВ не сможем прочитать, ибо там на русском языке, английском! Некоторые избранные из богатеньких семей, изучивших русский язык или скорее английский может и прочитают! Но нашу историю кыргызов больше изучали русские ученые и научные труды их написаны на русском языке, как Л. Гумилев, Бернштам, Аристов, Абрамзон и много других! Казахские ученые тоже писали и на казахском и на русском! И что теперь делать? Казахский изучать или русский? Но их же нет в учебных программах?

4. Мырза, айым депутатар! Орус тил окубай калсанар эле уй-булоонор менен кыргыздын адабиятын, тилин, таарыхын тынымсыз окуп, изилдеп каласыздарбы? Озунорго, балдарынарга ишенесинерби? Айфондорун талкалап саласыздарбы?

5. Созсуз жакшы жагы кыргыздын традицияларын, шарттарын, адаттарын уйронуп аласыздар! Чынын айтсам кобунор бугун арабтардын шартына, мыйзамдары менен жашап бара жатасынар, кийген кийиминер да арабизация болуп бара жатасынар!

6.То, что не хватает в позитивных последствиях от отказа русского языка сами добавите и можете прислать нам, чтобы мы шире знали Ваши взгляды и Ваш небывалый оптимизм в данном вопросе!

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ РУССКОГО ЯЗЫКА:

1.Великий русский язык – это МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК! КУДА НЕ ПОЙДЕШЬ и НЕ ПОЕДЕШЬ, особенно бывшие республики Советского Союза, социалистические страны во всем мире, страны Восточной Европы и другие знают русский язык и вполне без переводчиков можно свободно общаться с ними! Я была докторантом АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ПРИ ЦК КПСС в г. Москве 1989-1990 годы! Там учился весь мир, прежде всего Советский Союз, вся Восточная Европа, Монголия, все социалистические страны! И капиталистические часто приезжали и выступали перед нами! ВСЕ ЗНАЛИ РУССКИЙ ЯЗЫК! Из Кыргызстана тоже многие учились, не дадут мне соврать! Кыргызский знали только мы - кыргызы! Без знания русского языка нам не были бы доступны научные труды ученых России, из других государств! В законопроекте можно научные труды писать и защищать на русском языке! Но, чтобы дойти до такого уровня, надо же владеть русским языком, причем не на обыденном, а на теоретическом уровне! Что, нас научат волонтеры из России, как предлагает тетенька из научной среды? Посмеяться и только! Просто чушь!

2. Уважаемые депутаты! Вы чем недовольны? Что советская власть дала кыргызам образование и грамотность? Многие говорят, что кыргызский язык- был исчезающий язык! Это же никак не соответствовало действительности! Все школы в областях учились только на кыргызском языке и 1- 2 школы на русском языке! Это только во Фрунзе учились на русском языке и только одна школа на кыргызском языке!

В школе N24 А классы учились даже на узбекском языке! Был целый Киргизский Женский Педагогический Институт им. В. Маяковского, где полностью обучали на кыргызском языке, кормили, поили, общежитие все было бесплатным, чтобы девушки из отдаленных районов могли получить образование! В других вузах, кроме медицинского, были группы, с кыргызским языком обучения! Советская власть ускоренными темпами давала кыргызам образование, профессии, готовили национальные кадры! Как это осуществлялось? Через знание русского языка!

Надо быть благодарным, а не говорить всякую несуразицу! Доступ кыргызам к мировой культуре, к культуре других братских этносов, мировой науке, искусству, кинематографу, театру, опере, балету, технике и технологиям осуществлялся через РУССКИЙ ЯЗЫК!

К началу Великой Отечественной войны 1941 год кыргызстанцы были уже 100% грамотными! Сами подсчитайте 1941- 1917г= 24 года! За короткий исторический период СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ добилась высокой грамотности кыргызов- кочевников! К нам приезжали молоденькие девушки из Ленинграда, Москвы выпускники педагогических вузов, в самые отдаленные районы Киргизии, работали учителями русского языка в школах! Некоторые вышли замуж за кыргызов и остались насовсем у нас! Не волонтеры, как некоторые тети предлагают!

Русский язык нужен кыргызам, а не России и русскому языку. А теперь, давайте посмотрим положение дел с грамотностью кыргызстанцев и в первую очередь кыргызов на сегодняшний день! Из-за сокращения часов в школах по русскому языку, уже в районах и селах молодежь не владеет русским языком! Да и в депутатском корпусе заметная часть плохо владеете русским языком! И Вы можете гордиться этим! Так может все Вы уже тогда владеете английским или турецким? Пишите, документы на английском можете подготовить, отчеты можете составить на английском, французском, немецком?

3. Возможно, среди Вас есть и такие, но это единицы! Хотя в школе, в вузах Вы все изучали иностранные языки! Теперь представим, что Вы выехали в соседние республики? На каком языке Вы общаетесь? На русском! В Европу - на английском, немецком! Владеете разговорной речью преимущественно! Два миллиона кыргызстанцев сегодня в России! Интеграционные процессы будут усиливаться с б. республиками Советского Союза и есть высокая вероятность восстановления Советского Союза! Что со всеми народами будем общаться через переводчиков или уже давно работающим международным языком - русским!?

4. Отказавшись от русского языка мы просто останемся в изоляции! Уважаемые депутаты! Поговорите друг с другом 2- 3 дня на каком-нибудь иностранном языке, представив, что Вы выехали в 15 республик Советского Союза! А теперь представьте, что Вы там должны писать, заполнять все бумаги на государственном языке этих стран! Или есть один межгосударственный язык – РУССКИЙ! Так было в Советском Союзе! Это же было высокое достижение, огромное благо! Мы коммунисты, собираясь со всех 15 республик в Москве или в любом другом городе можем понимать, принимать решения на языке понятном для всех нас – РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Получается, что мы сами себя только обделяем, делаем, несомненно, менее грамотными свою молодежь, при этом сами овладев им на достаточно высоком уровне в школе на уроках русского языка и литературы! А ведь в последние годы часы на русский язык только уменьшаются! Что интересно, при этом грамотность на кыргызском не выросла, а снизилась!

Где же выход? Прежде всего осознанно вылечиться от национализма, который незаметно может привести к нацизму! Нацизм - это уже фашизм!

Во-вторых, придерживаться методологии БИЛИНГВИЗМА! Об этом писал сам Великий Чингиз Айтматов! В фундаменте государственной политики по языкам должен быть билингвизм, то есть одинаковое знание кыргызского и русского языков, делопроизводство на двух языках! В Советское время Нарынская область документацию вела только на кыргызском языке! Никто не делал из этого проблемы!

В-третьих, нельзя устраивать всякие фобии к русскому языку, как некоторые из Вас начинаете устраивать порки тем, кто хочет доложить свой доклад на русском языке! Так можно далеко уйти!

В-четвёртых, надо кардинально изменить положение по преподаванию русского языка в кыргызских школах и кыргызского в русских школах и классах.(методику).

В четвертых, не надо ссорить языки, народы, а дружно жить вместе с радостью познавая друг друга, языки и культуру друг друга! В Кыргызстане всегда так и было! Даже быт наш очень много заимствован друг у друга! Особенно это видно по нашей кухне! Особо и не отличишь, где русская, где кыргызская, казахская, узбекская кухня! У нас все заимствовано друг от друга! Уважаемые депутаты! Поучимся у своих народов! Они у нас интернационалисты! Не делятся, живут во взаимоуважении, дружбе и братстве! Не надо учиться дурным примерам у украинцев или других! К сожалению, они живут не своей, а чужой головой, головой тех, кто хочет нас рассорить, чтобы мы ссорились, ненавидели друг друга! Принцип у них; "Разделяй и властвуй"! У наших народов совсем другие традиции и совсем другой опыт совместного проживания! Хороший опыт! Дружбы и братства! Не будем от них отходить в угоду кому - то!

С глубоким уважением и верой, что здравый смысл победит, уважаемые депутаты!

Председатель Координационного Совета народного движения "За Союз и братство народов", 1-ый секретарь ЦК Коммунистической партии Кыргызстана, профессор Клара Ажыбекова".