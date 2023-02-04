Погода
$ 86.30 - 87.30
€ 94.10 - 95.10

ГКНБ задержан директор ОО "Антикоррупционное народное движение" (видео)

450  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР с поличным при получении крупной суммы взятки задержан директор общественного объединения "Антикоррупционное народное движение" (АНД) К.А.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, подозреваемому предьявлео обвинение по ст.208 ч.1 УК КР (вымогательство взятки).

"Установлено, что указанные денежные средства К.А.С. вымогал за прекращение проверки финансовой деятельности главы Кичи-Кеминского а/а Кеминского района К.А.Ш., которое по его инициативе рассматривается в ОВД Кеминского района.

Ранее, К.А.С., используя статус указанного общественного объединения, прикрываясь связями в правоохранительных органах, периодически запрашивал в государственных учреждения и ОМСУ данные по расходованию бюджетных средств и другую интересующую его информацию. На отказ исполнения его запросов, угрожая проверкой их деятельности, систематически вымогал денежные средства, путем инициирования заявлений в органы прокуратуры и счетной палаты.

Кроме этого, предлагал сотрудничество подрядным организациям, обещая им положительное решение в тендерах, за что требовал 10% от суммы объявленного конкурса. В случае отказа, также грозился приложить усилия для инициирования проверки их организации.

Указанными действиями К.А.С. вызывал недовольство руководителей государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций.

В настоящее время К.А.С. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отметим, по данным Минюста, главой ОО "Антикоррупционное народное движение" является Азамат Самыйбекович Канкулиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426930
Теги:
ГКНБ, задержание, Кеминский район, взятка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  