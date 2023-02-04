ГКНБ задержан директор ОО "Антикоррупционное народное движение" (видео)

ГКНБ КР с поличным при получении крупной суммы взятки задержан директор общественного объединения "Антикоррупционное народное движение" (АНД) К.А.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, подозреваемому предьявлео обвинение по ст.208 ч.1 УК КР (вымогательство взятки).

"Установлено, что указанные денежные средства К.А.С. вымогал за прекращение проверки финансовой деятельности главы Кичи-Кеминского а/а Кеминского района К.А.Ш., которое по его инициативе рассматривается в ОВД Кеминского района.

Ранее, К.А.С., используя статус указанного общественного объединения, прикрываясь связями в правоохранительных органах, периодически запрашивал в государственных учреждения и ОМСУ данные по расходованию бюджетных средств и другую интересующую его информацию. На отказ исполнения его запросов, угрожая проверкой их деятельности, систематически вымогал денежные средства, путем инициирования заявлений в органы прокуратуры и счетной палаты.

Кроме этого, предлагал сотрудничество подрядным организациям, обещая им положительное решение в тендерах, за что требовал 10% от суммы объявленного конкурса. В случае отказа, также грозился приложить усилия для инициирования проверки их организации.

Указанными действиями К.А.С. вызывал недовольство руководителей государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций.

В настоящее время К.А.С. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отметим, по данным Минюста, главой ОО "Антикоррупционное народное движение" является Азамат Самыйбекович Канкулиев.