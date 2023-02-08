Сотрудники госорганов КР перечисляют однодневную зарплату в помощь Турции

Сотрудники Министерства финансов КР перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате событий в Турции.
Ранее руководство и сотрудники администрации президента КР перечислили однодневную заработную плату в качестве материальной помощи.
Число погибших в Турции после нескольких землетрясений возросло до 5 тыс. 894 человек, пострадавших – 34 тыс. 810.
Любой желающий оказать содействие в преодолении последствий стихийного бедствия, может перечислить денежные средства по реквизитам:
Банк: ОАО "Айыл Банк"
ИНН 01803199710084
БИК 135001
ОКПО 30597768
Номер счета № 1350102119900169 "Транзитный счет для Министерства финансов КР (помощь Турецкой Республике)" (сом, доллар США, евро);
Код платежа 14411100 – "Текущая помощь";
Назначение: Помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.
Также отрыта горячая линия МЧС КР.
Номера для справок:
- МЧС - горячая линия 112;
- Ситуационный центр администрации президента КР: (0312) 662292.