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Спасатели из КР распределены по пострадавшим от землетрясения регионам ТР

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- Назгуль Абдыразакова
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Спасатели, прибывшие из Кыргызстана, распределены по пострадавшим от землетрясения регионам Турции. Видео об этом опубликовало в соцсети МЧС Кыргызстана.

На видео начальник спасательного отряда из Кыргызстана - подполковник Ырысбек Жолдошбаев, говорит, что кыргызстанские спасатели находятся в эпицентре землетрясения в городе Кахраманмараш.

По его словам, рядом с ними расположились лагеря спасателей из России и Сербии.

Напомним, что 6 февраля текущего года, кыргызстанские спасатели отправились в Турцию, чтобы оказать необходимую помощь.


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URL: https://www.vb.kg/427048
Теги:
землетрясение, спасатели, Турция, Кыргызстан, Помощь, МЧС
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