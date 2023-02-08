Спасатели из КР распределены по пострадавшим от землетрясения регионам ТР

Спасатели, прибывшие из Кыргызстана, распределены по пострадавшим от землетрясения регионам Турции. Видео об этом опубликовало в соцсети МЧС Кыргызстана.

На видео начальник спасательного отряда из Кыргызстана - подполковник Ырысбек Жолдошбаев, говорит, что кыргызстанские спасатели находятся в эпицентре землетрясения в городе Кахраманмараш.

По его словам, рядом с ними расположились лагеря спасателей из России и Сербии.

Напомним, что 6 февраля текущего года, кыргызстанские спасатели отправились в Турцию, чтобы оказать необходимую помощь.