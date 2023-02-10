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В Туркменистане начал извергаться крупнейший грязевый вулкан в мире

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- Нина Ничипорова
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На юго-западе Туркменистана начал извергаться Акпатлавук - один из наиболее активных и больших в своей категории вулканов Земли.

Во время извержения из кратера доносится звук, похожий на глубокий вздох. Наружу выливается полужидкая масса из глины, воды, нефти, обломков осадочных пород, благодаря чему в воздухе стоит насыщенный запах сероводорода.

Как рассказал эколог Меретдурды Кичимов, вулкан мог проснуться по разным причинам.

"Возможно, где-то скопились газы, поэтому грунтовые воды активнее поступают в жерловую часть вулкана. Они размягчают породу, грязь становится более пластичной. Такой масштаб и активность на сегодняшний день безопасны. Спрогнозировать, как долго продлится извержение, невозможно. Но обычно оно длится несколько дней", – рассказал Кичимов.

Вулкан Акпатлавук достигает высоты около 80 метров. В центре вулкана - кратерное озеро диаметром около 150 метров с действующими газо-грязевыми источниками. Магма вулкана используется в лечебных целях.


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URL: https://www.vb.kg/427128
Теги:
вода, газ, Туркменистан, извержение вулкана
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