В Туркменистане начал извергаться крупнейший грязевый вулкан в мире

На юго-западе Туркменистана начал извергаться Акпатлавук - один из наиболее активных и больших в своей категории вулканов Земли.

Во время извержения из кратера доносится звук, похожий на глубокий вздох. Наружу выливается полужидкая масса из глины, воды, нефти, обломков осадочных пород, благодаря чему в воздухе стоит насыщенный запах сероводорода.

Как рассказал эколог Меретдурды Кичимов, вулкан мог проснуться по разным причинам.

"Возможно, где-то скопились газы, поэтому грунтовые воды активнее поступают в жерловую часть вулкана. Они размягчают породу, грязь становится более пластичной. Такой масштаб и активность на сегодняшний день безопасны. Спрогнозировать, как долго продлится извержение, невозможно. Но обычно оно длится несколько дней", – рассказал Кичимов.

Вулкан Акпатлавук достигает высоты около 80 метров. В центре вулкана - кратерное озеро диаметром около 150 метров с действующими газо-грязевыми источниками. Магма вулкана используется в лечебных целях.