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На юге руководство ГП "Кыргызкомур" незаконно сдавало в аренду госздание

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- Бермет Таалайбекова
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В ходе проверки должностные лица представительства Фонда по управлению государственного имущества по городу Ошу и Ошской, Баткенской областям и южного отдела ГП "Кыргызкомур", уклонялись от проведения аукциона на здание вышеуказанного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, представители ведомства умышленно занижали сумму арендной платы с целью извлечения выгоды, заключая фиктивные договоры от имени частных лиц, а также без заключения договоров на помещения данного здания, передали их в аренду частной школе "А.Т.", частным и юридическим лицам.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 1,964 млн сомов.

В настоящее время проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/427195
Теги:
аренда, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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