В Баткене пресечен ввоз почти 10 тонн контрабандных минеральных удобрений

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ КР в селе Арка, Лейлекского района, Баткенской области был выявлен товар (минеральное удобрение карбамид и аммиачная селитра) без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление. Об этом сообщает пресс-служба ТС КР.

"Общий вес задержанного товара составил 9650 кг. Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения ТПП КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составила 448 200 сомов.

Собранные материалы по данному факту находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований ОБК и НТП".