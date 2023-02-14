МЧС: Юрточный город в Турции установлен не Казахстаном, а Кыргызстаном

В соцсетях распространяется информация, что юрты, установленные Кыргызстаном для пострадавших в Турции от землетрясения, якобы установлены казахской стороной.

МЧС Кыргызстана сделало официальное заявление по этому поводу:

"Видео о том, что юрты установлены казахами, распространилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Уточняем, что по инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова юрты были отправлены в качестве гуманитарной помощи турецким братьям, пострадавшим от землетрясения 12-13 февраля.

13 февраля министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажикеев в городе Кахраманмараш передал эти юрты, - говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что по сообщению СМИ, из Казахстана в Турцию также было отправлено 100 юрт.