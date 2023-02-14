Погода
$ 87.02 - 88.02
€ 93.30 - 94.30

МЧС: Юрточный город в Турции установлен не Казахстаном, а Кыргызстаном

368  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях распространяется информация, что юрты, установленные Кыргызстаном для пострадавших в Турции от землетрясения, якобы установлены казахской стороной.

МЧС Кыргызстана сделало официальное заявление по этому поводу:

"Видео о том, что юрты установлены казахами, распространилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсетей.

Уточняем, что по инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова юрты были отправлены в качестве гуманитарной помощи турецким братьям, пострадавшим от землетрясения 12-13 февраля.

13 февраля министр по чрезвычайным ситуациям Бообек Ажикеев в городе Кахраманмараш передал эти юрты, - говорится в сообщении МЧС.

Отметим, что по сообщению СМИ, из Казахстана в Турцию также было отправлено 100 юрт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427228
Теги:
землетрясение, Казахстан, Турция, Кыргызстан, Помощь, МЧС, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  