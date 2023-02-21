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В Минприроды рассказали о достижениях за 2023 год

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики КР прошла коллегия ведомства по итогам 2022 года, в которой принял участие заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Заместители министра сделали доклады об итогах работы по курируемым направлениям:

1. Жашыл Мурас

12 марта 2022 года президентом страны Жапаровым С. Н. запущена Национальная кампания "Жашыл Мурас", поставлена задача посадить 70 млн саженцев к 2030 году. В 2022 году высажено 8,1 млн. саженцев на 4,2 тыс. га. Минприроды ведет мониторинг приживаемости посадок, разрабатывается механизм повышения достоверности учета и мониторинга на местах.

2. Охрана водных ресурсов

1) Минприроды в очень сжатый срок разработало Национальную Водную Стратегию до 2040 года, 10 февраля 2023 г. документ принят Указом Президента КР. С 2018 года документ разрабатывался в рамках проекта ЕС в Минсельхозе. В 2022 году вопрос передан в Минприроды, где сотрудники своими силами, без гранта разработали документ, а в июне 2022 внесен в Кабинет Министров.

2) Проводится большая работа по реализации Указа Президента КР "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль".

Минприроды создало межведомственную комиссию для проверки очистных сооружений в Иссык-Кульской области. Проведена ревизия 1021 субъектов, 313 субъектам направлены предупреждения, разрабатывается модельный проект строительства очистных сооружений с целью масштабирования затем по стране.

Проведены рейдовые проверки очистных сооружений, наложен запрет 181 субъектам, работающим с нарушениями.

3) Разработан и введен Порядок определения и взимания сбора за пользование поверхностными водными ресурсами в КР" (октябрь 2021 г.). В бюджет поступило 432,9 млн. сом.

3. Недропользование

Вопросы недропользования переданы от Минэнерго, акт приема-передачи от 31 января 2022 г.

На момент передачи:

- отсутствовало сальдо по платежам за недропользование, т.е. не были выведены суммы задолженностей лицензиатов, отсутствовали акты сверок;

- было выдано 7,1 тыс. лицензий, из них по 4,7 тыс. вынесены решения об аннулировании, при этом лицензии не сданы/не изъяты (находятся у субъектов);

- в архиве в наличии 1,9 тыс. лицензионных дел, отсутствуют 2,8 тыс. (не сданы);

- лицензионные дела не оформлены надлежащим образом, отсутствуют описи, акты приема-передачи дел исполнителям;

- отсутствие реестров отчетов лицензиатов;

- отсутствие актов приема-передачи фондовых документов исполнителям;

- не было Административного регламента лицензирования недропользования.

То есть была разрушена система учета и контроля на всех участках работы, создав возможность для коррупционных схем.

4. Экологический контроль

Система госэконтроля была разрушена в 2012 году, экоконтроль стал регулироваться Положением о проверках субъектов предпринимательства. С того времени регулятором экоконтроля стал Минэконом, не неся при этом никакой ответственности за эффективность контроля. Были утеряны оперативность, внезапность, качество экоконтроля. За 10 лет (2012-2021 годы) 81 % проверок составили субъекты сферы услуг, производственные объекты 19%.

С учетом сложившейся ситуации Минприроды проводилась и продолжается работа по восстановлению госэкоконтроля. В 2022 году был разработан и внесен законопроект, в первом чтении в ЖК был принят, во втором чтении отклонен. Минприроды продолжает работу по решению данной проблемы, ведется работа с ЖК КР.

В рамках действующего механизма проверок

проведено 57 плановых проверок, 139 внеплановых ( по обращениям, жалобам).

5. Экологический мониторинг, инструментальный контроль

Срок аккредитации государственной экологической лаборатории истек в 2016 году (ГАООСХ). Минприроды провело работу по приведению в соответствие с требованиями помещений, технического оснащения, обучению сотрудников и 12 августа 2022 года получило Свидетельство об аккредитации !!!

Кроме того, освоили новый участок работ - замеры, исследования по качеству угля. Теперь Минприроды имеет возможность проводить контроль качества угля.

6. Экологическая экспертиза

Минприроды начата работа по повышению качества экспертизы, проводится инвентаризация экологической нормативно- технической документации. В 2022 году завершена техническая часть работ. Выявлены плагиат, внесение недостоверных данных в документацию.


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URL: https://www.vb.kg/427406
Теги:
Минприродресурсов, экология, Кыргызстан, экология Иссык Куля
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