В КР ставка акциза на безалкогольные напитки снижена в 10 раз

Постановлением кабмина от 17 февраля 2023 года ставка акцизного налога на тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 2202, уменьшена в десять раз. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, ставка акцизного налога на период с 1 января по 31 декабря 2023 года будет составлять 2 сома за 1 литр вместо 20 сомов. С 1 января 2024 года эта сумма будет составлять 3 сома вместо 30 сомов.

Кроме того, с 1 января 2024 года будет введена обязательная маркировка тонизирующих (энергетических) безалкогольных напитков.

Как отмечает ведомство, что маркировка безалкогольных напитков – это эффективный механизм подтверждения легальности происхождения товара и предназначена для защиты населения от потребления контрафактной продукции.