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Россия проигрывает влиянию США и арабов в Кыргызстане

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Среди стран Средней Азии, Кыргызстан наиболее ориентирован на Россию. Оснований для этого два – общая история и современные экономико-политические реалии. Ментально и исторически кыргызы и русские – близкие народы. В КР Здесь хорошо помнят советский период, когда страна стала единым народом и получила первую свою идентичность, пишет издания Asia-today.news.

После развала СССР в республике вся тяжелая промышленность ушла в историю. Крупные сельскохозяйственные комплексы были разграблены и растащены по углам. Много из промышленного оборудования ушло за границу в качестве металлолома. А вместо фабрик и заводов сегодня располагаются торговые комплексы различного калибра.

Советское время заложило несколько вещей, которые и сегодня продолжают цениться в Кыргызстане. Первое, это прекрасный уровень владения русским языком. На улицах Фрунзе, а затем и Бишкека звучала литературная русская речь и продолжает звучать. Российский диплом в Кыргызстане ценится, и будет котироваться дальше. Этому способствует и почти миллион трудовых мигрантов, которые зарабатывают свой хлеб насущный на российских просторах.

"У нас три миллиона взрослого населения, из которых один миллион находится в одной стране под влиянием ее "мягкой силы", - заявил недавно депутат парламента, лидер Партии коммунистов КР Исхак Масалиев.

Эти и другие факторы, немного, если уместно сказать, расслабили Кремль. В итоге в стране пророссийских структур – кот наплакал. А те, что появляются, исчезают довольно быстро, через пару-тройку лет. С более или менее длинной историей существует лишь офис Россотрудичества, у которого крайне слабая медийная поддержка. Плюс, имеется пара-тройка русскоязычных сайтов и нейтральный по содержанию своей медиа-продукции филиал межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Зато США вложили не одну сотню миллионов долларов в раскрутку своих прокси. Они существуют годами, у них налаженная система рекрутирования молодежи из глубинки или "золотой молодежи". Родители последних занимали и занимают не последние места в системе государственного управления республики. Сюда необходимо добавить, что одних только неправительственных/некоммерческих организаций на столь малый Кыргызстан более пяти тысяч! И более 30 тысяч только лишь местных сотрудников. Плюс, в этом случае существуют сети турецких и американских учебных заведений, к тому же на деньги арабов стали активно строиться медресе. А прагматичные бизнесмены стараются пристроить своих детей на обучение в Китай, который активно набирает молодежь со всего света и штампует из них своих агентов влияния.

По мнению авторов статьи первенство все же, пока, за англосаксами и их сателлитами.

"Мы не зря упомянули все эти факторы. Образно говоря, США и Великобритания стараются захватывать в свои щупальца всю семью – к отцу-политику или чиновнику, они подбираются через жену – сотрудницу НПО/НКО и их детей – студентов Американского университета Центральной Азии или Университет Ага-Хана. В свете последних тенденций, США начинают усиливать финансирование своей многочисленной армии "гражданских активистов" и продавливать власти на высоком уровне. К примеру, только на днях в Кыргызстане побывала замдиректора Агентства по международному развитию (USAID) Изобель Коулман. Она общалась с главой правительства Акылбеком Жапаровым и руководителем Минздрава КР Гулнарой Баатыровой. Но это ладно, главное, что она провела закрытую встречу с "гражданскими активистами" и пообещала им на определенные цели шесть миллионов долларов. Это только по линии своего ведомства. Накануне ее приезда, главу кабмина посетил посол США Лесли Вигери, у которого специализация "наркотрафик". Он изучал его еще, будучи в составе дипмиссии своей страны в Афганистане. Л.Вигери является одним из трех послов, которых США назначили в странах Средней Азии незадолго до завершения 2022 года. И все они имеют хорошую подготовку и прошли через дипслужбу в Кабуле и Исламабаде (Пакистан). Это уже не первая их служебная командировка на постсоветское пространство", - говорится в публикации.

В итоге сегодня самый сильный фактор "мягкой силы" России – это трудовые мигранты Кыргызстана и их необходимость учить русский язык, чтобы иметь возможность хорошего будущего в РФ. Однако если Запад имеет все-таки ограниченное влияние на местное население, то возможности арабов растут. Не зря имя Мохаммед уже несколько последних лет является самым популярным среди новорожденных в Кыргызстане, а количество мечетей уже превысило число обычных, общеобразовательных школ, заключили авторы издания.


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URL: https://www.vb.kg/427685
Теги:
НПО, Россия, США, Кыргызстан, политика
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