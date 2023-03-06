ЕБРР выделит 13,8 млн евро на реконструкцию Лебединовской ГЭС

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев принял участие в проходящем в Лондоне форуме по региональной торговле и инвестициям в энергетической отрасли Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Цель Форума – углубление региональной интеграции, взаимодействия между странами Центрально-Азиатского региона и расширение возможностей торговли электроэнергией в регионе.

На Форуме кыргызская делегация:

– презентовала возможности привлечения инвестиций в энергетический сектор;

В частности, было отмечено, что Кыргызстан находится у истоков рек и обладает широким водно-энергетическим потенциалом. Начат подготовительный этап строительства Камбаратинской ГЭС-1, реализация проекта которого позволит укрепить взаимодействие между странами Центрально-Азиатского региона и увеличить генерацию в регионе. Было проинформировано о реформах в энергетике и были заданы вопросы касательно тарифообразования в регионе с запуском регионального проекта и возможных механизмов взаимодействия заинтересованных стран.

В ходе рабочей поездки была проведена серия встреч:

1) с партнерами по развитию: Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией (IFC);

2) а также с британскими компаниями:

– "Индепендент Пауэр корпорейшн" (IPC);

– "ЕРГ Интернэшнл" ("ERG International");

– Электрисити де франс (EDF) - крупнейшей государственной французской энергогенерирующей компанией;

3) также с Миндо Энерджи Инвестмент (MINDDO CK LIMITED DBA Enterprise Energy Investments), выразивших заинтересованность в инвестировании в энергетические и инфраструктурные проекты в Кыргызской Республике.

Выразила также заинтересованность в совместной реализации инвестпроектов в энергетике Международная финансовая корпорация.

АйЭфСи (IFC) выразила готовность построить солнечную станцию мощностью 100-150 МВт на территории Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях. Согласно озвученной информации, в ближайшее время (до 21 марта) представители IFC посетят Бишкек и предложат свою дорожную карту реализации указанных проектов.

Состоялись также рабочие встречи с представителями частных компаний.

Питер Эрл – руководитель компании Индепендент Пауэр Корпорейшн (IPC) сообщил, что в ближайшее время посетит с рабочей поездкой Бишкек и представить детали сотрудничества по вопросу установки газовой станции на ТЭЦ–2, то есть свои условия сотрудничества. На встрече министром энергетики Таалайбек Ибраевым было отмечено, что срок реализации проекта должен быть оптимальным (не 100 лет) и по итогам запуска проекта объект должен быть передан Кыргызской Республике.

Также была проведена встреча с британской компанией "ЕРГ Интернэшнл" (ERG International Group) и компанией Миндо Эска Лимитед Энерджи Инвестмент (MINDDO CK LIMITED DBA Enterprise Energy Investments), выразивших заинтересованность в совместной реализации перспективных проектов в энергетике. Компания сообщила, что направят свои предложения по солнечным, ветряным станциям, малым ГЭС. По итогам рассмотрения их предложений стороны определят даты встреч в Бишкеке.

Крупнейшую государственную французскую энерго-генерирующую компанию ЕДэЭф (EDF) интересовал вопрос участия в проекте строительства Камбаратинской ГЭС-1 как частного партнера.

Таалайбек Ибраев на встрече подчеркнул, что сейчас Кыргызская Республика проводит переговоры в основном с их компанией. Перед встречей с коллегами из Казахстана и Узбекистана в середине марта 2023 г. необходимо обговорить детали возможного сотрудничества. Поэтому предложили французской компании ЕДэЭф провести очередной раунд переговоров в Бишкеке.

Справочно: французская государственная компания EDF владеет ГЭС суммарной мощностью 20,1 тыс. МВт, имеет огромный международный опыт в строительстве и управлении ГЭС. Компания присутствует в Бельгии, США, Польше, Италии, Китае, Вьетнаме и других странах мира, а также охватывает производство электроэнергии и продажу природного газа и электроэнергии в дома и предприятия по всей Великобритании

В рамках форума было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по реконструкции Лебединовской ГЭС.

В рамках форума подписано кредитно-грантовое соглашение с ЕБРР на сумму 13,8 млн евро на реконструкцию Лебединовской ГЭС (из них 5 млн евро - грант).

Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что Лебединовская ГЭС (ЛГЭС) была введена в эксплуатацию в 1943-1948 годах, то есть износ действующего оборудования превысил ее эксплуатационный срок в 2-3 раза.

"Сейчас нам нужно реконструировать Лебединовскую ГЭС. Это связано с тем, что оборудование ГЭС работает в 2-3 раза дольше своего срока службы и изношено. Подписанное сегодня соглашение – правильное решение, потому что для устранения дефицита электроэнергии необходимо модернизировать энергетический сектор. Также Лебединовская ГЭС имеет мощность 7,6 МВт, но в настоящее время она работает с мощностью 5,8 МВт, а с проведением реконструкции мы увеличим мощность до 9,2 МВт. Следовательно, наши возможности по производству электроэнергии значительно возрастут", - сказал Ибраев.

Делегацию КР возглавил Джунушалиев А.Дж. – начальник управления по подготовке решений. В состав вошли также министр энергетики Таалайбек Ибраев, министр финансов Алмаз Бакетаев, заместители указанных министерств Таалайбек Толубаев, Руслан Татиков, директор Фонда зеленой энергетики Эмилбек Орозбаев, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Великобритании и Северной Ирландии Улан Джусупов.

Достигнута договоренность к дальнейшему обсуждению финансовых аспектов реализации проекта и условий сотрудничества, а также проведению серии дополнительных консультаций в Бишкеке.