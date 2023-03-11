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В Бишкеке отремонтируют 14 троллейбусных подстанций

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- Назгуль Абдыразакова
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На основании поручения мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова директор МП "Бишкекское троллейбусное управление" осмотрел работоспособность контактных сетей, санитарное состояние и укомплектованность 19 подстанций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, директор предприятия поручил сотрудникам соответствующих служб проводить еженедельные субботники на всех подстанциях.

Кроме того, руководство сообщило, что с апреля текущего года ремонтные работы будут проводиться на 14 подстанциях.

Как отмечает мэрия, с мая по август 2022 года проведен капитальный ремонт на 5 подстанциях.


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URL: https://www.vb.kg/427893
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия
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