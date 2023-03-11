В Бишкеке отремонтируют 14 троллейбусных подстанций

На основании поручения мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова директор МП "Бишкекское троллейбусное управление" осмотрел работоспособность контактных сетей, санитарное состояние и укомплектованность 19 подстанций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, директор предприятия поручил сотрудникам соответствующих служб проводить еженедельные субботники на всех подстанциях.

Кроме того, руководство сообщило, что с апреля текущего года ремонтные работы будут проводиться на 14 подстанциях.

Как отмечает мэрия, с мая по август 2022 года проведен капитальный ремонт на 5 подстанциях.