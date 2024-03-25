"Кыргызы ментально связаны с Россией. Наступает эпоха объединений"

Для того чтобы преодолевать любые вызовы современности, надо объединяться вокруг России. Только в Кыргызстане под руководством Вашингтона и Лондона в последние три десятилетия деструктивные силы совершили несколько так называемых цветных революций, политолог Амантур Манапбаев прочел лекцию в Казанском федеральном университете. Об этом стало известно VB.KG.

Он отметил, что мир движется в сторону интеграционных процессов, наступает эпоха объединений, отметил он в начале своего выступления.

"Гегемония западных стран во главе с США послужила тому, что государства, не согласные с однополярной международной системой, стали объединяться. Кыргызы ментально, исторически, этнически, культурно связаны с землями России. Предки кыргызского народа еще в 201 году до нашей эры населяли бассейн Енисея и Саяно-Алтай. Много веков кыргызы дружно жили совместно с народами, которые населяли нынешние территории республик Тыва, Хакассия, Алтай, а также Красноярского края. В этом смысле кыргызы исторически являются коренными россиянами. Кыргызстан и Россия – члены СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕАЭС. Между нашими странами заключены более 130 договоров и соглашений о сотрудничестве. В 2000 году была подписана декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между Кыргызстаном и Россией. РФ оказывает финансовую и гуманитарную помощь Кыргызстану. Нам нужен обновленный формат нового союза братских стран и народов. Объединение необходимо, чтобы успешно преодолевать любые вызовы современности и двигаться вперед по пути прогресса", – сказал в своем выступлении Амантур Манапбаев.

После лекции политолог пообщался со студентами КФУ и ответил на интересующие их вопросы.