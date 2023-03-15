Издана книга о Касыме Тыныстанове на турецком языке

В Турции издали книгу на турецком языке о поэте, писателе, ученом, первом профессоре Касыме Тыныстанове, заложивший основы кыргызской письменной литературы. Автором книги является Эмрах Алтыок.

Справка: Касым Тыныстанов (1901-1938 гг.) -лингвист, поэт, общественный деятель, первый профессор (1936 г.). Родился в селе Чырпыкты Иссык-Кульского района. Обучение грамоте в 1909-1912 годах получил в мусульманской школе, в 1913- 1914 годах учился в школе нового типа, в 1914-1916 годах учился в русско – туземской школе в городе Каракол. В 1916 году вместе с семьей бежал в Китай, откуда вернулся в 1918 году. После окончания в 1924 году кыргызско – казахского Института просвещения в городе Ташкент работал в центре Академии Туркестанской Республики секретарем, затем председателем отдела по Кыргызской области. В 1925 году – редактор газеты "Ала-Тоо", в 1927-1930 годах – комиссар просвещения Киргизской АССР, в 1930-1937 годах – научный сотрудник, а после – директор Кыргызского Института культуры и строительства. Тыныстанов является основоположником кыргызского письма. Он разработал основные принципы современной кыргызской орфографии. В 1925 году в Москве вышел в свет "Сборник стихов Касыма". К. Тыныстанов перевел на кыргызский язык "Интернационал", басни И. А. Крылова. За пьесу "Академические вечера" и некоторые другие произведения ему необоснованно были предъявлены обвинения в национализме, буржуазности и т.д., за что в 1937 году был арестован, а в 1938 году расстрелян. В 1988 году К.Тыныстанов был полностью реабилитирован.