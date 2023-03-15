Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

Издана книга о Касыме Тыныстанове на турецком языке

105  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Турции издали книгу на турецком языке о поэте, писателе, ученом, первом профессоре Касыме Тыныстанове, заложивший основы кыргызской письменной литературы. Автором книги является Эмрах Алтыок.

Справка: Касым Тыныстанов (1901-1938 гг.) -лингвист, поэт, общественный деятель, первый профессор (1936 г.). Родился в селе Чырпыкты Иссык-Кульского района. Обучение грамоте в 1909-1912 годах получил в мусульманской школе, в 1913- 1914 годах учился в школе нового типа, в 1914-1916 годах учился в русско – туземской школе в городе Каракол. В 1916 году вместе с семьей бежал в Китай, откуда вернулся в 1918 году. После окончания в 1924 году кыргызско – казахского Института просвещения в городе Ташкент работал в центре Академии Туркестанской Республики секретарем, затем председателем отдела по Кыргызской области. В 1925 году – редактор газеты "Ала-Тоо", в 1927-1930 годах – комиссар просвещения Киргизской АССР, в 1930-1937 годах – научный сотрудник, а после – директор Кыргызского Института культуры и строительства. Тыныстанов является основоположником кыргызского письма. Он разработал основные принципы современной кыргызской орфографии. В 1925 году в Москве вышел в свет "Сборник стихов Касыма". К. Тыныстанов перевел на кыргызский язык "Интернационал", басни И. А. Крылова. За пьесу "Академические вечера" и некоторые другие произведения ему необоснованно были предъявлены обвинения в национализме, буржуазности и т.д., за что в 1937 году был арестован, а в 1938 году расстрелян. В 1988 году К.Тыныстанов был полностью реабилитирован.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427995
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  