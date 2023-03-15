В Бишкеке состоялась торжественная церемония открытия игры "Кок бору"

Вчера на ипподроме "Аккула" состоялась торжественная церемония открытия соревнований "Кок бору" в рамках конноспортивных игр, посвященных празднику "Нооруз-2023". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в мероприятии приняли участие министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, президент Федерации Кок-бору Талас Бегалиев и др.

В своем выступлении министр поздравил всех участников с наступающим праздником и пожелал успехов спортсменам.

Как отмечает ведомство, в соревнованиях принимают участие 37 команд из всех регионов республики. Финал состоится 21 марта. Игры транслируются в прямом эфире на телеканале НТРК СПОРТ.