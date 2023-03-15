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Дадут ли депутаты согласие на привлечение к ответственности Абирова?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генпрокуратура КР внесла в Жогорку Кенеш представление о даче согласия на привлечение депутата Жаныбека Абирова к уголовной ответственности. Заместитель генерального прокурора Умут Конкобаева в парламенте рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении народного избранника.

В Жогорку Кенеше КР будет создана комиссия по изучению дела депутата Жаныбека Абирова, который, напомним, обвиняется в нанесении черепно-мозговой травмы сотруднику ГБР.

Комиссия вынесет свое решение на общее заседание парламента, где по этому вопросу должны будут проголосовать все депутаты.

В этой связи даже интересно, дадут ли согласие законодатели на привлечение к ответственности Абирова, тем более, что ранее некоторые из них открыто или завуалировано выступили в поддержку своего коллеги.

Пользователи интернета за этот период неоднократно напоминали депутатам о том, что они в связи с законодательной деятельностью должны быть примером законопослушности для всех остальных кыргызстанцев, но судя по всему не всех народных избранников это касается.

Напомним, многие кыргызстанцы в интернете откровенно посмеялись над попыткой депутата Жаныбека Абирова извиниться перед избитым им сотрудником ГБР и кыргызстанцами, так как он это сделал после выступления президента. Вот уж действительно, лучше сдал бы свой мандат, объяснив это тем, что не имеет морального права представлять народ в парламенте.

Интересно, понимает дли сам депутат, что совершил поступок, который явно уже не сможет уживаться с его дальнейшей законотворческой деятельностью. Каждый раз, как его будут видеть кыргызстанцы, тут же будет всплывать лицо избитого охранника.


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URL: https://www.vb.kg/428009
Теги:
избиение, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Жаныбек Абиров
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