Рейтинг игровых площадок: лучшие клубы рунета

В мире онлайн-гемблинга сегодня очень много порталов, предлагающих сыграть в азартные игры. Опытные игроки в спортивный покер знают, как выбирать лучшие онлайн казино рунета. Информация о самых уважаемых и стабильно работающих сайтах включена в разные топы и отзывы.

Как найти честный рейтинг

В сети можно найти немало форумов и пабликов, где гемблерами бурно обсуждается вопрос – кому можно доверить свои ставки. Проблема в том, что часто рейтинг онлайн казино бывает сфабрикованным и рекламным. Но есть способы определить истинный статус и благонадежность того или иного провайдера:

Изучайте обзоры от посетителей, посвященные топовой группе площадок. Можно уделить внимание характеристикам, которые отвечают личным предпочтениям. Например, минимальный уровень ставок, хайролл, простота регистрации, повышенный кэшбек и пр.; Оптимально выбрать 5-6 операторов и сравнивать отзывы о них, статус в любых топах; Интересующие параметры можно сравнить, выбрать 1-2 наиболее выгодных. И акции, бонусы у них различаются – где стартует призовая раздача, а где-то появляются новинки или выгодные бонусные начисления.

Важно убедиться в благонадежности отобранных заведений. В этом случае стоит уделить внимание тональности отзывов. Если отклики в основном конструктивные, все говорят о скорости выплат, внимательном отношении, качестве работы слотов – площадка оправдывает свой статус. Преобладание негативного инфо шлейфа говорит о том, что надо поискать что-то другое.

Критерии включения площадки в топ

Наиболее честные рейтинги строятся на основе беспристрастных оценок, отзывов компетентных лиц, опытных гемблеров. Часто итоги опросов публикуются на тематических форумах и сайтах.

Оценку ставят по следующим критериям:

Ассортимент автоматов и игр в коллекции; Наличие сертификата на софт и работу провайдера; Разнообразие платежных систем, уровень комиссии в момент вывода; Качество техподдержки; Простая процедура регистрации, потребность верифицировать данные, контакты; Условия вывода средств, есть ли сильные задержки (это, как правило, минус); Наличие приветственных бонусных пакетов, разные призовые категории; Многоязычный интерфейс и др.

Конечно, не все перечисленные опции интересуют всех без исключения. Но тут имеет значение глубокий уровень, всесторонняя проверка работы. Чем выше итоговый балл, тем престижнее место в рейтинговом списке.

Топ-5 игровых площадок в сети

Сегодня можно сразу назвать наиболее престижные и стабильные площадки в Интернете:

Vavada; Fresh Casino; Jet; Casino X; Play Fortuna.

Эти провайдеры пользуются заслуженной позитивной репутацией и высоким спросом среди игрового сообщества. Их оценки в топовых обзорах вполне соответствуют реальности.