Жапаров выступил на открытии программы "Правительственные акселераторы"

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в заседании Комитета по подготовке реформ в рамках внешнеэкономического сотрудничества со странами-партнерами с участием делегации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которую возглавляет заместитель министра кабинета министров по вопросам конкурентоспособности и обмена опытом, председатель Совета по конкурентоспособности Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Нассер Лута. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе заседания комитета глава кабмина отметил особую значимость запуска программы акселераторов в Кыргызской Республике.

"Механизм "Правительственные акселераторы" на протяжении 7 лет демонстрирует свою высокую эффективность в решении задач, связанных с совершенствованием деятельности правительств ряда стран. В течение минувшего года нами была проведена масштабная работа по изучению данной программы. Уверен, что ее результаты выведут наше долгосрочное стратегическое партнерство на совершенно иной уровень, а также откроет новую страницу в истории нашего двустороннего сотрудничества",- сказал Акылбек Жапаров.

Далее состоялись выступления лидеров команд по трем вызовам ("челленджам"):

1. Сокращение барьеров для предоставления услуг дошкольного образования и повышение охвата детей дошкольным образованием в Кыргызской Республике.

2. Упрощение получения разрешений на установление электростанций для электромобилей в Кыргызской Республике.

3. Упрощение процедуры прохождения освидетельствования, переосвидетельствования, установления факта инвалидности.

Подводя итоги трех "челленджей", председатель кабмина отметил, что сегодня участники мероприятия делают первый шаг на пути, состоящим из 100 дней и призванным определить судьбы сотни тысяч человек.

"Учитывая, что сегодня время быстрых решений и реформ, проникнувшись знаниями и воодушевившись идеей, участники процесса обязаны на высокопрофессиональном уровне выполнить возложенные на них задачи и оправдать наши надежды. Нестандартность мышления, оперативность и гибкость команд вкупе со скоростью проводимых реформ позволят ускорить социально-экономический рост страны и улучшить благосостояние населения", - подчеркнул глава кабмина и призвал отнестись к реализации "челленджей" с особой ответственностью и приложить максимальные усилия для их воплощения в жизнь.

Отметим, что Комитет по подготовке реформ в рамках внешнеэкономического сотрудничества со странами-партнерами был создан по поручению президента Кыргызской Республики в целях ускорения реализации положений меморандума о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Объединенных Арабских Эмиратов в области институционального развития и повышения потенциала для дальнейшего углубления проводимых реформ в стране".