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ГКНБ при получении взятки задержан начальник ЖКХ Кураминского аймака

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Управлением ГКНБ КР по Чуйской области в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки задержан начальник ЖКХ Кураминского а/а Панфиловского района Ж.Р.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, он был задержан при получении денежных средств в размере 15 тысяч сомов у местного жителя "А.С.Г." за недопущение привлечения к административной ответственности.

"В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/428115
Теги:
ГКНБ, задержание, Чуйская область
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