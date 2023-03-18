ГКНБ при получении взятки задержан начальник ЖКХ Кураминского аймака

Управлением ГКНБ КР по Чуйской области в рамках уголовного дела по факту вымогательства взятки задержан начальник ЖКХ Кураминского а/а Панфиловского района Ж.Р.Б.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, он был задержан при получении денежных средств в размере 15 тысяч сомов у местного жителя "А.С.Г." за недопущение привлечения к административной ответственности.

"В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР и проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".