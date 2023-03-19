В Бишкеке может открыться Почетное консульство Литвы

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаз Имангазиев провел встречу с генеральным консулом Литовской Республики в Кыргызской Республике с резиденцией в Алматы Гвидасом Кераушкасом и почетным консулом Литвы в КР Жаныбеком Мырзабаевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В рамках расширения географии консульского присутствия, обсужден вопрос открытия офиса Почетного консульства Литвы в Бишкеке.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в консульско-правовой сфере, в частности была выражена просьба, оказать содействие в облегчении процедур гражданам КР по получению виз Литвы.

В целях дальнейшей активизации консульского сотрудничества, сторонами отмечена важность проведения консульских консультаций в 2023 году".