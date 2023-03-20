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ГКНБ: Задержан ответственный секретарь Орокского айыл окмоту

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- Бермет Таалайбекова
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17 марта задержан и водворен в СИЗО ГКНБ ответственный секретарь Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Как напоминает ведомство, 13 декабря 2022 года был проведен обыск по месту жительства ответственного секретаря Орокского айыл окмоту Сокулукского района А.А.М. в рамках возбужденного уголовного дела по ст.337 ("Злоупотребление должностным положением") и ст.379 ("Подделка документов") УК КР по факту пресечения канала изготовления фиктивных решений о выделении земельных участков и доверенностей, по результатам которых обнаружены и изъяты материалы и изделия (печатная машинка, рулон старой обесцвеченной бумаги для печатной машинки, готовые решения о выделении земельных участков, бумаги формата А-4 с печатями Орокского айыл окмоту старого образца и Сокулукского управления архитектуры и градостроительства).

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выявление других участников канала незаконного изготовления официальных документов.


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URL: https://www.vb.kg/428144
Теги:
ГКНБ, задержание, земельный участок
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