Эркин Кимсанов: Центр начал изучать ситуацию с патологиями печени в стране

"В мире насчитывается не менее 1,5 миллиарда человек с хроническими заболеваниями печени. Ежегодно около двух миллионов умирает по этой причине. В Кыргызстане ситуация, мягко сказать, тоже тревожная. Количество больных, у которых уже выявлена та или иная патология печени, растет. Что уже говорит об актуальности этой темы. У многих еще даже не диагностированы эти заболевания. Исследования по количеству больных с хроническими заболеваниями печени в нашей стране не проводились. И наша клиника в этом году решила изучить ситуацию. Нынешняя конференция, можно сказать, один из первых шагов к такому исследованию", - сказал vb.kg первый заместитель генерального директора ОсОО "ЮРФА" Эркин Кимсанов.

"Из-за того, что не акцентируется внимание на заболеваниях печени, может показаться, что они не представляют угрозу для здоровья и даже жизни наших граждан. Но патологии печени не менее серьезны и опасны, чем сердечно-сосудистые заболевания. И, к сожалению, в нашей стране увеличивается количество больных, уже нуждающихся в пересадке печени", - отметила в интервью vb.kg Нургуль Токтогулова, заведующая кафедрой терапии №1 КРСУ, кандидат медицинских наук, доцент.

По ее словам, цель этой конференции - привлечь внимание врачей к этой проблеме, улучшить их осведомленность по ранней диагностике и лечению этой патологии. В конференции приняли участие семейные врачи, врачи-терапевты, гастроэнтерологи, гепатологи, эндокринологи. Судя по количеству приглашенных, интерес к проблеме у медицинского сообщества нашей страны большой. Как специалисты они понимают, что ее надо решать незамедлительно. Поэтому полностью поддерживают инициативу клиники по привлечению внимания медицинского сообщества по исследованию сложившейся ситуации с патологиями печени в нашей стране.

"Я расскажу коллегам о дифференцированном подходе к диагностике и лечению заболеваний печени на начальном этапе, о современных методиках, об алгоритме ведения пациентов с такими патологиями", - добавила Нургуль Токтогулова.

- Какие диагнозы вы чаще ставите своим пациентам? Как не пропустить "первые звоночки" болезней печени и что можно сделать?

- Хронические патологии печени бывают двух типов: наследственные и приобретенные. Но наследственные встречаются редко и составляют примерно один процент от всех болезней печени. Наиболее часто среди наследственных встречается гемохроматоз . При данном заболевании в организме накапливается железо. Помимо печени гемохроматоз негативно влияет на сердце, поджелудочную и эндокринные железы. Гемохроматоз может привести к циррозу, а также к сердечной недостаточности и сахарному диабету.

Среди приобретенных заболеваний печени чаще всего встречается неалкогольная жировая болезнь печени. Это заболевание, при котором в клетках печени накапливается жир, что приводит к их воспалению и разрушению. Алкогольный гепатоз, который тоже не редкость, проявляет себя схожим образом. При отсутствии лечения эти патологии также могут привести к циррозу.

В стране идет рост вирусных гепатитов B, С и Д. Вирусы довольно коварные, потому что могут никак не проявлять себя в течение довольно длительного времени после попадания в организм. Да и симптомы заболеваний довольно "смазанные": слабость, повышенная утомляемость, нарушение сна. Человек, как правило, не обращает серьезного внимания на них. Среди моих пациентов много больных, которые даже не подозревали о том, что у них один из таких гепатитов. Чаще болезнь выявляется случайно, при профилактическом обследовании или при обследовании других органов. Осложнения у вирусных гепатитов серьезные: все тот же цирроз, печеночная недостаточность и рак печени. Поэтому хотя бы раз в год надо сделать УЗИ внутренних органов и анализ на вирусные гепатиты.

"Ежедневно мы принимаем около двухсот пациентов. У десяти процентов из них находим заболевания печени. У многих диагностируем фиброзы печени", - сказала vb.kg Мээрим Кочорова, врач-сонолог, зав. отделением ультразвуковой диагностики заболеваний МЦ "ЮРФА".

- Из-за чего появляются фиброзы?

- Причин много. Это связано в том числе, и с длительным приемом лекарственных средств. Бывает и так, что лечение одного заболевания провоцирует развитие другого. Гепатотоксичных препаратов больше тысячи, и не все из них даже являются сильнодействующими антибиотиками. Те же ацетилсалициловая кислота и парацетамол при длительном и бесконтрольном приеме влияют на печень не лучшим образом. Дозировка лекарств и противопоказания указываются в инструкции к препаратам не просто так - их важно строго соблюдать даже при приеме самого "невинного" лекарства. И, конечно, никогда нельзя заниматься самолечением и принимать препараты без консультации с врачом.

Мы проводим разноплановые виды исследования. Жесткость печени давно известна как маркер патологических изменений в организме. Многие патологические процессы, включая фиброз (рубцевая деформация тканей), воспаление, возникновение новообразований, в большинстве случаев сопровождаются изменением механических свойств тканей. Раньше их определяли с помощью пальпации. Теперь это можно сделать с помощью передовых методов. Наше оборудование позволяет проводить ультразвуковую эластографию печени. Этот метод медицинской визуализации как раз способен количественно определять и отображать упругие свойства и жесткость мягких тканей. В зависимости от стадии плотности назначается и лечение.

"Когда мы учим наших молодых врачей, то делаем ориентир на исследования медцентра "ЮРФА", показываем, как работают МРТ и КТ. И радует, что в стране есть такие грамотные специалисты, после заключения которых мы принимаем правильную тактику ведения и лечения больных. А от этого зависит исход болезни, - сказала vb.kg после окончания конференции доктор медицинских наук, профессор, врач-гепатолог Гулмира Суранбаева.