Пограничники пресекли незаконный провоз 55 тысяч долларов

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Достук-автодорожный" пресекли факт незаконного провоза денежных средств через границу. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Так, в пункт пропуска "Достук-автодорожный" прибыл гражданин Кыргызской Республики А.у.А., 1995 г.р., направлявшийся из Кыргызстана в Узбекистан.

Во время прохождения пограничного и таможенного контроля у гражданина были обнаружены денежные средства в иностранной валюте.

Общая сумма задержанных средств составила 55 000 долларов США.

Вышеуказанный гражданин пытался провезти валюту в обход таможенного законодательства республики, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР для дальнейшего разбирательства".