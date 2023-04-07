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Обращение Садыра Жапарова по случаю Дня Апрельской народной революции

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Апрельской народной революции.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня исполняется 13 лет со дня Апрельской народной революции.

Аксыйские события, Мартовская, Апрельская народные революции и последние Октябрьские события стали политически-значимыми событиями в истории нашей страны.

Кыргызский народ, несущий знамя свободы и всегда стремящийся к справедливости, во всех этих событиях выступал категорически против несправедливого правления и встал на изменение несправедливой системы.

К сожалению, цена Апрельской народной революции была очень высока и унесла жизни около 90 наших соотечественников.

Светлые образы наших сыновей, боровшихся за свободу простого народа, всегда будут жить в сердцах кыргызстанцев.

Дорогие соотечественники!

Самый важный урок, который нужно извлечь из этих событий нашей недавней истории, заключается в обеспечении благополучия людей при справедливом правлении.

Даст Бог мы исполним пожелания наших граждан, отдавших жизнь за родину и народ.

Пусть в Кыргызстане всегда торжествует справедливость и царит развитие и благополучие!"


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URL: https://www.vb.kg/428641
Теги:
апрельские события, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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