Обращение Садыра Жапарова по случаю Дня Апрельской народной революции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Апрельской народной революции.
Текст обращения Главы государства:
"Уважаемые соотечественники!
Дорогие кыргызстанцы!
Сегодня исполняется 13 лет со дня Апрельской народной революции.
Аксыйские события, Мартовская, Апрельская народные революции и последние Октябрьские события стали политически-значимыми событиями в истории нашей страны.
Кыргызский народ, несущий знамя свободы и всегда стремящийся к справедливости, во всех этих событиях выступал категорически против несправедливого правления и встал на изменение несправедливой системы.
К сожалению, цена Апрельской народной революции была очень высока и унесла жизни около 90 наших соотечественников.
Светлые образы наших сыновей, боровшихся за свободу простого народа, всегда будут жить в сердцах кыргызстанцев.
Дорогие соотечественники!
Самый важный урок, который нужно извлечь из этих событий нашей недавней истории, заключается в обеспечении благополучия людей при справедливом правлении.
Даст Бог мы исполним пожелания наших граждан, отдавших жизнь за родину и народ.
Пусть в Кыргызстане всегда торжествует справедливость и царит развитие и благополучие!"