Обращение Садыра Жапарова по случаю Дня Апрельской народной революции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Апрельской народной революции.

Текст обращения Главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Сегодня исполняется 13 лет со дня Апрельской народной революции.

Аксыйские события, Мартовская, Апрельская народные революции и последние Октябрьские события стали политически-значимыми событиями в истории нашей страны.

Кыргызский народ, несущий знамя свободы и всегда стремящийся к справедливости, во всех этих событиях выступал категорически против несправедливого правления и встал на изменение несправедливой системы.

К сожалению, цена Апрельской народной революции была очень высока и унесла жизни около 90 наших соотечественников.

Светлые образы наших сыновей, боровшихся за свободу простого народа, всегда будут жить в сердцах кыргызстанцев.

Дорогие соотечественники!

Самый важный урок, который нужно извлечь из этих событий нашей недавней истории, заключается в обеспечении благополучия людей при справедливом правлении.

Даст Бог мы исполним пожелания наших граждан, отдавших жизнь за родину и народ.

Пусть в Кыргызстане всегда торжествует справедливость и царит развитие и благополучие!"