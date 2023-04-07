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Президент почтил память погибших во время Апрельской революции

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, почтил память погибших во время Апрельской народной революции 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", приняли участие Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, Председатель Кабинета Министров - Руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров, экс-Президент Сооронбай Жээнбеков, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев, заместитель Председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов, глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир кары Ракиев, министр труда, социального обеспечения и миграции К? ?дай? ?ерген Базарбаев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Джумагазиев.

Они возложили цветы к Мемориалам памяти героев народной Апрельской революции 2010 года и прочитали поминальную молитву, почтив их память.


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URL: https://www.vb.kg/428642
Теги:
апрельские события, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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