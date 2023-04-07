Президент почтил память погибших во время Апрельской революции

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 апреля, почтил память погибших во время Апрельской народной революции 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии, состоявшемся в Национальном историко-мемориальном комплексе "Ата-Бейит", приняли участие Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, Председатель Кабинета Министров - Руководитель Администрации Президента Акылбек Жапаров, экс-Президент Сооронбай Жээнбеков, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев, заместитель Председателя Кабинета Министров Эдиль Байсалов, глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Замир кары Ракиев, министр труда, социального обеспечения и миграции К? ?дай? ?ерген Базарбаев, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Джумагазиев.

Они возложили цветы к Мемориалам памяти героев народной Апрельской революции 2010 года и прочитали поминальную молитву, почтив их память.